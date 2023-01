"Estamos conseguindo avançar e a população já percebe o nosso esforço em melhorar o transporte público", disse o prefeito Rubens Bomtempo durante visita ao bairro - Divulgação

Publicado 21/01/2023 08:08

Petrópolis - O bairro Independência é uma das 16 comunidades que receberam ônibus seminovos em Petrópolis. Sessenta por cento da frota que atende a localidade foi renovada e a previsão é de que 100% da frota esteja renovada em breve. O Independência está recebendo o programa Nosso Bairro, que desde o início da semana leva uma série de ações integradas da prefeitura para a região.



“Estamos conseguindo avançar e a população já percebe o nosso esforço em melhorar o transporte público. Estamos trabalhando e caminhando para garantir as melhorias no transporte público de toda a cidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo durante visita ao bairro.



Adão Moreira Pena, de 76 anos, mora na comunidade há 56 anos e comemora as melhorias no transporte: “Agora os ônibus não quebram tanto e estão cumprindo os horários. Aos poucos as coisas vão melhorando”, disse o morador, elogiando também outros serviços promovidos pelo programa Nosso Bairro, como limpeza das vias, capina e iluminação pública.



Além dos ônibus seminovos, a prefeitura também está trocando os abrigos. Quatro já foram substituídos e a previsão é de que mais seis sejam trocados nos próximos dias. “Estamos também revitalizando a sinalização horizontal em vários pontos do Independência. Algumas ruas estão sendo asfaltadas e assim que o serviço terminar iremos também fazer a sinalização”, explicou o presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), Fernando Badia.