Tema do encontro é "Juntos rumo à soberania alimentar – caminhos a trilhar" - Divulgação

Tema do encontro é "Juntos rumo à soberania alimentar – caminhos a trilhar"Divulgação

Publicado 21/01/2023 13:42 | Atualizado 21/01/2023 13:43

Petrópolis - A primeira edição das Jornadas Ciência e Comunidade será no dia 31 de janeiro, das 8h30 às 18h, na Comunidade do Amazonas, no Quitandinha. Com o tema “Juntos rumo à soberania alimentar – caminhos a trilhar”, o evento é promovido pelo Fórum Itaboraí, programa da presidência da Fiocruz em Petrópolis, e pelos fóruns comunitários do Amazonas e da Vila Rica.

O encontro contará com uma programação intensa para abordar o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 2 (ODS-2), que estabelece "acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável”.

Rodas de conversa, palestras, debates e apresentações culturais vão ocorrer ao longo do dia no salão da Igreja São José do Amazonas, que fica na Rua Vassouras, número 01. O evento será dividido em três momentos: 1) conceitual, 2) conhecimento da realidade dos territórios e 3) propostas para o combate à fome.

A ideia é reunir propostas de soluções para enfrentar estes desafios, tendo em vista dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede PENSSAN), que revelou no ano passado que mais de 33 milhões de pessoas vivem na situação de insegurança alimentar mais grave no Brasil. “Acreditamos que se iniciará um ciclo inovador e inspirador de participação e envolvimento amplo na discussão dos principais problemas que afetam a população de Petrópolis”, afirma Felix Rosenberg, diretor do Fórum Itaboraí.