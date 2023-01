Centro de Saúde Coletiva de Petrópolis - Divulgação

Centro de Saúde Coletiva de PetrópolisDivulgação

Publicado 24/01/2023 05:51

Petrópolis - Petropolitanas que aguardam a realização de mamografias tem um dia a mais para fazer o exame. Isso porque, a prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, está mantendo o Centro de Saúde Coletiva aberto aos sábados com o objetivo de agilizar os atendimentos previamente agendados pelas unidades de atenção básica, ou seja, postos de saúde e Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A meta é realizar uma média de 30 mamografias por cada sábado. “Abrindo o espaço aos fins de semana, estamos facilitando o acesso das mulheres que não tem disponibilidade de segunda-feira a sexta-feira. Além disso, mantemos as filas para realização desse procedimento zeradas. Outra novidade é a aquisição de um novo mamógrafo ultramoderno, o qual será instalado no Hospital Alcides Carneiro. O processo de compra já foi concluído”, explica o prefeito Rubens Bomtempo.

Aos sábados, o setor de mamografia do Centro de Saúde está permanecendo aberto das 8h às 17h. “Iniciamos esse atendimento no último dia 14 de janeiro e, já conseguimos agilizar os exames de cerca de 60 mulheres. Com esse novo dia de atendimento, garantimos que elas sejam atendidas mais rapidamente. Quanto mais cedo tiverem o diagnóstico, mais rápido poderão iniciar o tratamento”, destaca o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.