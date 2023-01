Ação faz parte do Projeto Nosso Bairro - Divulgação

Publicado 25/01/2023 14:30

Petrópolis - Diversos serviços sociais da Prefeitura de Petrópolis estão sendo oferecidos para a população do bairro Independência. A ação faz parte do Projeto Nosso Bairro, que acontece na localidade desde o início da semana passada.

Equipes das Secretarias de Saúde, Esportes, Juventude, Igualdade Racial, Comdep, Desenvolvimento Econômico, Assistência Social, Defesa Civil, Fazenda, Educação e Vigilância Ambiental estão na quadra de esportes da Escola Municipal Alto Independência, para atender os moradores.

“Além de todo o trabalho que vem sendo feito no bairro, estamos focados também em oferecer oportunidades e atendimento direto à população. Ações integradas para melhorar a vida das pessoas e do Independência como um todo”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo

As mesas estão distribuídas pela quadra e identificadas por secretaria. Na área da Saúde, a equipe está orientando em relação a agendamento de exames, consultas médicas e atualizando os cadastros dos pacientes. Alguns casos específicos e mais urgentes são levados para a Secretaria de Saúde e encaminhados para a Unidade Básica de Saúde do Alto Independência, Hospital Alcides Carneiro e Centro de Saúde Coletiva.

O Departamento de Trabalho, Emprego e Renda, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, orienta sobre cadastro de currículos e de empresas para buscar os profissionais cadastrados. Os moradores podem, ainda, consultar a lista de vagas disponíveis no Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis.

A equipe da Secretaria de Assistência Social, está realizando cadastros no CadÚnico, emissão de declaração para tarifas sociais, solicitação de segunda via do Cartão Imperial, além de encaminhamento para gratuidade de segunda via de documentos. Um Espaço Kids, com recreação e pula-pula foi montado para que as crianças tenham onde brincar, enquanto os pais são atendidos.

A moradora Marilene dos Santos esteve na quadra da escola em busca de atendimento da Assistência Social. “Ter esses serviços mais perto, poder tirar as nossas dúvidas é muito bom e a gente aproveita! Além disso, as ruas estão iluminadas e bem limpas. É a primeira vez que a coleta de lixo passa na minha rua”, destacou Marilene.

Confira abaixo outras secretarias e serviços oferecidos na quadra da Escola Municipal Alto Independência:

Secretaria de Esportes - Divulgação das atividades esportivas realizadas pela Prefeitura

Coordenadoria de Políticas para a Juventude - Orientação sobre ID Jovem, Enem e outros programas do Governo Federal voltados para a educação.

Coordenadoria de Promoção da Igualdade racial – Informações sobre o Disk Antirracista, suporte psicológico, social e jurídico.

Secretaria de Proteção e Defesa Civil - Entrega e consulta de registro de ocorrência, cadastro no Alerta SMS e cadastro voluntário na rede salvar.

Secretaria de Fazenda - Emissão de segunda via do IPTU 2023

Secretaria de Educação – Orientações gerais sobre matrícula, transferências e cadastro para fila de espera dos Centros de Educação Infantil. CE

Petrópolis da Paz - Mediação de conflitos (vizinhos, família e outros) e orientações gerais.

Os atendimentos na quadra da Escola Municipal Alto Independência são realizados de segunda a sexta, das 9h às 17h.