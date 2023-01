Todos os animais que estarão na feira são vermifugados, castrados e vacinados - Divulgação

Publicado 25/01/2023 14:34

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Coordenadoria de Bem Estar Animal, promoverá, no próximo sábado (28), a 1ª Feira de Adoção Responsável de Cães e Gatos de 2023. A ação acontece na Praça Dom Pedro, no Centro, das 10h às 15h.

“É um trabalho importante que a Prefeitura vem fazendo, sempre em parceria com as ONGs que já têm uma história no setor. Ao longo de 2022, promovemos 34 edições da feira, resultando em 158 animais adotados. Para 2023, vamos continuar esse trabalho que foi muito bem sucedido, e esperamos aumentar ainda mais esses números positivos”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

A feira do próximo sábado é uma iniciativa da prefeitura em parceria com as ONGs Dog’s Heaven, Gapa, Cão Amor, Amor Vira-Lata e Irmão Animal.

“É mais uma oportunidade que a Prefeitura está dando para os moradores de Petrópolis adotarem um cão ou um gato. Todos os animais que estarão na feira são vermifugados, castrados e vacinados”, disse a coordenadora de Bem Estar Animal, Raphaela Buriche.