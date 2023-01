CPTrans fica localizada na Rua Alberto Torres, número 115 – no Centro - Divulgação

Publicado 27/01/2023 13:31

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis está promovendo melhorias no sistema online, por esse motivo, a emissão do cartão de estacionamento do rotativo para idosos e deficientes deverá ser feito apenas na sede da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans).

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Para solicitar o cartão é preciso levar original e xerox da Identidade, CPF e comprovante de residência. No caso dos deficientes, é necessário levar também documento atestando a deficiência.

A CPTrans fica localizada na Rua Alberto Torres, número 115 – no Centro. O telefone para contato da Companhia é (24) 2237-2703.