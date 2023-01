Investimento de quase R$34 milhões é para um contrato de 12 meses - Divulgação

Publicado 30/01/2023 15:59

Petrópolis - Arroz, macarrão, leite em pó, arroz integral, fórmula infantil, verduras, legumes, frutas, lombo suíno, patinho e peito de frango são alguns dos itens da merenda escolar que a Prefeitura está licitando. O investimento de quase R$34 milhões é para um contrato de 12 meses. As licitações estão marcadas para o dia sete de fevereiro.

Esses alimentos que serão licitados se somam às 78 toneladas de itens da merenda escolar que já chegaram ao depósito da Gerência de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação. “Sabemos da importância de uma alimentação de qualidade nas escolas e o quanto isso faz diferença na vida dos nossos alunos e alunas. O ano letivo começa na próxima semana, com as escolas oferecendo comida de qualidade para as crianças e adolescentes”, ressaltou o prefeito Rubens Bomtempo.



As 78 toneladas de alimentos são divididas em 20 itens. Do depósito da Gerência de Alimentação Escolar os produtos são levados para as escolas já esta semana. “As aulas começam no dia seis de fevereiro, por isso toda essa logística de transporte começa antes para que as unidades possam se preparam e se organizarem”, explicou a secretária de Educação, Adriana de Paula.