Publicado 30/01/2023 15:23

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac), promoveu no último sábado (28), o Dia D do Janeiro Verde no município.

"Este é um trabalho de extrema importância, tendo em vista que o câncer do colo do útero é um dos mais incidentes entre as mulheres, mas que pode ser identificado precocemente por meio de exames simples, o que aumenta consideravelmente a taxa de recuperação das pacientes. Inicialmente, disponibilizamos 60 atendimentos, mas devido ao grande engajamento, ampliamos o número de vagas para 100 só no Dia D", declarou o prefeito Rubens Bomtempo.

A secretária chefe de Gabinete e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim), Luciane Bomtempo, falou sobre os serviços oferecidos neste sábado. "Além das consultas, a população também contou com a realização do papanicolau, a dispensação de medicamentos na farmácia, encaminhamentos para exames, como mamografias e ultrassonografias transvaginais, encaminhamentos para outras especialidades e também para o retorno no próprio ambulatório do HAC".

Para Ana Lívia, moradora da Posse, o Dia D foi muito positivo. "O atendimento foi excelente, a equipe foi muito atenciosa. Fizemos o preventivo e já saímos com encaminhamento para a consulta de retorno. É uma campanha muito importante para as mulheres porque reforça a conscientização sobre a prevenção ao mesmo tempo em que oferece os exames de rastreio”, afirmou.

Durante o Dia D, mais de cem mulheres puderam, ainda, agendar seus atendimentos com equipes de Enfermagem em Saúde da Mulher no ambulatório do HAC, sem a necessidade de encaminhamentos.

“A informação é essencial para minimizar os riscos deste tipo de câncer. A neoplasia do colo do útero é o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres, atrás apenas dos de mama e do colorretal, sendo a quarta maior causa de morte por câncer entre a população feminina no Brasil”, frisou o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

O diretor-presidente do Sehac, Ricardo Patuléa, acompanhou de perto o Dia D, mais uma ação desenvolvida pela Prefeitura de Petrópolis para garantir celeridade nos exames que são essenciais para a prevenção do câncer de colo do útero.

“Assim como em outras campanhas, como o Outubro Rosa, o Novembro Azul e o Dezembro Laranja, procuramos desenvolver ações junto à população, que sempre participa bastante. Neste sábado não foi diferente, recebemos mulheres de todo o município e ficamos muito satisfeitos em promover mais uma vez este trabalho de conscientização”, declarou o diretor-presidente do Sehac, Ricardo Patuléa.