Vacinação infantil contra a COVID-19Divulgação

Publicado 03/02/2023 15:32

Petrópolis - A Secretaria Municipal de Saúde está à espera do envio, pelo Ministério da Saúde, de novos lotes de vacinas contra a COVID-19 para retomar a imunização de crianças de 5 a 11 anos e de bebês de seis meses a menores de três anos. A primeira – com a Pfizer pediátrica – foi suspensa no dia 24 de janeiro, quando as últimas doses do estoque foram aplicadas, enquanto a outra – Pfizer Baby – foi zerada nesta terça-feira (31), no Centro de Saúde Coletiva. O mesmo problema afeta todo o país.



A aplicação do imunizante Coronavac, para crianças de 3 e 4 anos, deve ser paralisada nos próximos dias, pois as cerca de 100 doses remanescentes já foram distribuídas entre os postos. Elas estão disponíveis apenas nas Unidades Básicas de Saúde do Quitandinha e Itaipava e Centro de Saúde do Itamarati.

“Esse problema não se restringe a Petrópolis. Municípios de todo o país vivem essa mesma situação, pois, quando o novo governo chegou à presidência, além de encontrar os estoques de alguns imunizantes zerados, outros estavam com datas de validade muito próximas ao vencimento. Novos lotes foram adquiridos pelo Governo Federal e serão distribuídos aos Estados que repassarão aos municípios”, explica o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.



Segundo nota divulgada pelo Ministério da Saúde, os estoques das vacinas Pfizer Baby, Pfizer Pediátrica e CoronaVac (para crianças de 3 a 4 anos) foram encontrados zerados. A previsão é de que, ainda em fevereiro, a pasta regularize a distribuição dos imunizantes. A expectativa é de que a Pfizer Baby seja entregue ao município na próxima semana. Neste momento, em Petrópolis, apenas os estoques de imunizantes destinados ao público adulto e adolescente estão normais.



Confira os horários:

Centro de Saúde do Itamarati

Segunda, terça e quinta-feira das 8h30 às 16h30

quarta e sexta-feira das 8h30 às 19h30



UBSs Quitandinha e Itaipava

Segunda, quarta e sexta das 8h30 às 16h30

Terça e quinta-feira 8h30 às 19h30