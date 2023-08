Pesquisa prevê ainda que a que cada consumidor deve desembolsar, em média, R$ 244,00 - Divulgação/CDL

Publicado 07/08/2023 10:05

Petrópolis - Com expectativas positivas para o comércio local, pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis (CDL-Petrópolis) revela projeções promissoras para o Dia dos Pais. A data deve mobilizar 140 mil pessoas em busca do presente ideal para homenagear figuras paternas.

A previsão é de um crescimento de 7,8% nas vendas em relação ao ano anterior, resultando em uma movimentação econômica estimada em R$ 34 milhões somente em presentes alusivos à data. A preferência por artigos de maior valor se destaca entre os 36% dos entrevistados que pretendem gastar mais, impulsionando o comércio local durante a data comemorativa.



A pesquisa prevê ainda que a que cada consumidor deve desembolsar, em média, R$ 244,00. Esse dado é relevante para o comércio local, pois demonstra o potencial do público em investir na escolha do presente ideal. Quase a metade dos consumidores deve recorrer ao crédito para as suas compras, mas o Pix já vem crescendo na preferência dos clientes como opção de pagamento.



Para o presidente da CDL Petrópolis, Cláudio Mohammad, a estimativa de movimentação econômica em torno de R$ 34 milhões durante o período da data comemorativa, mostra a relevância do Dia dos Pais para a economia da cidade. “Este aumento significativo em relação ao ano passado também reflete o esforço e dedicação dos nossos comerciantes em oferecer produtos e serviços de qualidade, alinhados às expectativas dos consumidores”, afirma. Outro ponto relevante são as liquidações de inverno que ocorrem em paralelo às promoções para o Dia dos Pais tornando a temporada ainda mais atrativa para o consumidor.



Roupas, sapatos e acessórios são os presentes preferidos assim como as compras nas lojas físicas

A maioria dos consumidores de acordo com a pesquisa, ou seja, 78%, ainda prefere realizar suas compras em lojas físicas. Entretanto, o e-commerce e as redes sociais têm uma participação significativa, com 28% dos consumidores optando por essa forma de aquisição. Essa tendência crescente do comércio online reforça a importância dos lojistas estarem preparados para atender também ao público virtual, proporcionando uma experiência de compra satisfatória e segura.



“Hoje o lojista trabalha com o desafio de atender bens nos mais diversos canais incluindo o virtual para quem procura comodidade, mas precisa estar atento a ter uma boa vitrine e um atendimento atencioso para quem gosta de escolher diretamente nos pontos de venda”, comenta Cláudio Mohammad.



Quanto às opções de presentes, a pesquisa aponta que 54% dos consumidores planejam comprar roupas, seguidas por 32% que escolherão calçados, 28% optarão por perfumes e 24% buscarão acessórios, como meias, cintos, óculos e relógios. Essas informações são valiosas para os comerciantes locais, pois permitem que estejam preparados para atender à demanda específica de cada categoria de produtos.



Crédito para a maioria, mas PIX cresce na preferência

Em relação à forma de pagamento, a pesquisa revela que o Pix vem ganhando espaço, sendo escolhido por 29% dos consumidores para efetuar as compras. O pagamento em dinheiro é a opção de 23% dos entrevistados, enquanto o cartão de débito é a escolha de 22%. Por fim, o parcelamento no cartão de crédito é preferência de 48% dos consumidores, o que indica que o crédito ainda desempenha um papel significativo nas compras de presentes.



Quanto aos destinatários dos presentes, a maioria, representando 65% dos entrevistados, pretende homenagear o próprio pai. Além disso, 18% planejam presentear o esposo, 13% irão presentear o pai de seus filhos e 8% escolherão presentear o sogro. Essas informações são cruciais para que os comerciantes possam direcionar suas estratégias de marketing e estoque para atender às preferências do público.