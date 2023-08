A partir desta terça-feira (8), pelo menos cinco instituições de ensino receberão, de segunda a sexta-feira, equipes do Setranspetro - Divulgação

Publicado 07/08/2023 13:14

Petrópolis - A rede municipal de ensino de Petrópolis deu início ao segundo semestre letivo. Diante disso, os estudantes que utilizam o transporte público devem ficar atentos para garantir o cartão de bilhetagem eletrônica, necessário para os deslocamentos. Para auxiliar no correto embarque nos ônibus e facilitar o acesso ao primeiro cartão, o Setranspetro está implantando, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, um grande mutirão de cadastramento itinerante nas escolas.

A partir desta terça-feira (8), pelo menos cinco instituições de ensino receberão, de segunda a sexta-feira, equipes do Setranspetro, que vão recolher a documentação dos estudantes, previamente enviadas pelas escolas aos familiares. A ação vai contemplar todos os alunos que nunca tiveram o cartão de bilhetagem eletrônica. Para o projeto, que prevê atendimento a mais de cem unidades escolares, em um período de dois meses, foram envolvidos mais de 30 colaboradores.

“A evasão escolar é percebida desde a pandemia. Em seguida, tivemos a catástrofe no município, que prejudicou ainda mais a retomada das aulas presenciais. Essas situações provocaram mudanças de hábito e comportamento da população. O nosso objetivo é contribuir com a confecção dos cartões, para o embarque mais seguro nos ônibus, através da roleta, conforme preconiza a lei”, disse Carla Rivetti, superintendente do Setranspetro.

Durante o cadastramento itinerante, as escolas, alunos e responsáveis, precisam ficar atentos às datas, tanto do recolhimento da documentação necessária, como também da entrega dos cartões, que acontecerá na própria instituição de ensino. Na ausência de qualquer documento e na falta de assinatura do termo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), todos enviados de forma antecipada às escolas, o cadastramento não poderá ser realizado.

“Estamos nos esforçando ao máximo, para que todos os alunos que precisam, de fato, do cartão para os deslocamentos, tenham acesso ao benefício, fazendo uso da maneira correta. Para isso, além do recolhimento da documentação, também enviaremos profissionais para o registro da foto 3x4, para os estudantes que precisarem. Só contamos com a colaboração de todos, principalmente, na documentação correta, sua devida assinatura, comparecimento à escola e aos prazos pré-estabelecidos”, explicou Carla.