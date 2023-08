Material apreendido pela PM durante as operações do final de semana - Divulgação/26º BPM

Publicado 07/08/2023 13:21

Petrópolis - No último final de semana, policiais militares do 26º BPM realizaram operações bem-sucedidas que resultaram na apreensão de entorpecentes e na prisão de suspeitos em duas localidades de Petrópolis.

No sábado (5), após receber informações do Setor de Inteligência do 26º BPM, os policiais foram até o bairro Duarte da Silveira, onde flagraram dois homens envolvidos no comércio de drogas. Durante a abordagem, foram encontrados papelotes de entorpecentes. Um dos envolvidos era um adolescente, que ficou apreendido, enquanto o outro homem foi preso. A ocorrência foi registrada na 105ªDP, no Retiro.

Já no domingo (6), durante patrulhamento na Posse, os policiais abordaram um homem que demonstrava nervosismo com a presença policial. Foi apreendido um grande volume de material entorpecente, além de um rádio comunicador. O suspeito foi encaminhado à 106ªDP, em Itaipava, onde permaneceu preso.