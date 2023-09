Petrópolis vai estar presente na ABAV, maior evento do mercado do Turismo brasileiro e um das principais do calendário latino-americano - Divulgação

Publicado 23/09/2023 15:37

Petrópolis - Petrópolis marca presença na edição de 50 anos da ABAV Expo, que retorna ao Rio de Janeiro com abertura oficial no Dia Mundial do Turismo nesta quarta-feira (27) no Riocentro. Antes, no entanto, compradores internacionais de 11 países estarão na cidade em um famtour entre domingo (24) e terça-feira para conhecer a cidade como um dos melhores destinos do país.

Estes players do setor de turismo vão conhecer o que Petrópolis tem mais especial. A estadia desses agentes de turismo é organizada pela prefeitura em parceria com o Petrópolis Convention & Visitors Bureau e apoio do SindTurismo e antecipa o que Petrópolis leva para a ABAV, o maior evento do mercado do Turismo brasileiro e um das principais do calendário latino-americano.



No famtour, o grupo que é formado por agentes de viagens empresas de eventos corporativos, hotéis e companhias aéreas, entre outros players do setor de turismo, vai visitar locais como o Centro Cultural Sesc Quitandinha, o Palácio de Cristal, a Catedral São Pedro de Alcântara, o Museu Imperial entre outros atrativos além de experiências gastronômicas em restaurantes e no polo cervejeiro. Essa ação tem apoio fundamental dos restaurantes, hotéis e atrativos que estão recebendo graciosamente o grupo.

Já na ABAV, o Petrópolis Convention & Visitors Bureau participa do evento também em cooperação com a Secretaria municipal de Turismo em estande da Secretaria de Estado de Turismo que destacará os principais municípios receptores de visitantes. O objetivo é ampliar a marca de dois milhões de visitantes alcançada em 2019, antes da pandemia. A ABAV reúne os principais players do turismo do Brasil e do mundo e é a grande vitrine e ponto de encontro para o lançamento de novidades e apresentação de tendências para o mercado profissional do turismo.



“A ABAV prima por ser um ambiente de negócios, relacionamento e capacitações, uma oportunidade ímpar da cidade se mostrar como um destino perfeito para o turista por todas as suas qualidades. E este ano ainda teremos a vinda de 50 compradores internacionais de alto potencial de negócios para se relacionarem com empresários do Turismo nacional”, destaca Samir el Ghaoui citando que onze deles, provenientes da Alemanha, Estados Unidos, Portugal, Itália, Argentina e Equador tem interesse direto em Petrópolis. “Nossa cidade tem potencial para atrair o turista internacional e vamos investir neste segmento”, completa.



A feira receberá compradores países como Estados Unidos, México, Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai, Peru, Colômbia, Bolívia, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Portugal. Um público diverso, de 36 mil visitantes, é esperado nos mais de 37 mil metros quadrados dos pavilhões 3 e 4 do Riocentro. Serão aproximadamente duas mil marcas expositoras e oferta de 50 capacitações.

“É importante a cidade destacar seu calendário oficial de eventos e também propagar a qualidade dos serviços de hotelaria e gastronomia em Petrópolis, com 118 opções de hospedagem e mais de 350 bares e restaurantes. A cidade oferece uma ampla variedade de experiências turísticas, desde o turismo cultural e rural até o religioso, cervejeiro, de compras e muito mais, demonstrando sua versatilidade como destino turístico. É isso que vamos ressaltar no evento”, afirma Samir el Ghaoui.