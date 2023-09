Abertura das atividades aconteceu nesta sexta-feira (22), na sede da Secretaria de Esportes e reuniu especialistas em cicloativismo - Divulgação

Publicado 23/09/2023 15:46

Petrópolis - A busca por mais sustentabilidade no dia a dia foi o tema central do primeiro dia do Petrópolis Bike Fest. A ação é uma realização da Associação dos Ciclistas de Petrópolis (Acipe) em parceria com a prefeitura, por meio da secretaria de Esportes. A abertura das atividades aconteceu nesta sexta-feira (22), na sede da Secretaria de Esportes e reuniu especialistas em cicloativismo.

“Sabemos que o carro é uma necessidade, porém, é preciso oferecer outras possibilidades que também facilitem o dia a dia e contribuam com mais qualidade de vida. Por isso, novas alternativas precisam ser debatidas, para que tenhamos mudanças estabelecidas a médio e longo prazo”, explicou o secretário de Esportes, Rafael Simão, presente na abertura.

Entre os palestrantes estavam Isabella Guedes, pesquisadora e ex-presidente da Acipe; Efraim Filho, cicloativista e adepto do movimento Massa Crítica (Bicicletada, no Brasil), que pensa a mobilidade urbana de forma inovadora no mundo e André Paiva, arquiteto e urbanista, e pesquisador em mobilidade urbana pela Uerj. “Aproveitamos o Dia Mundial sem Carro e criamos um evento único para falarmos de mobilidade”, finalizou o presidente da Acipe, Artur Castro.

Confira a programação:

23 de setembro - Copa Imperial de MTB

Local: Praça de Secretário - Estr. do Secretário, 112

Horário: largada 15h

Prova maratona MTB 25km (100 atletas)

24 de setembro - Petrópolis Bike Day

Local: Cervejaria Bohemia

Horário: largada 9h

Passeio ciclístico pelo centro histórico

Incentivo à mobilidade sustentável e ao ciclismo recreativo.