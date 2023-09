Evento especial, que reuniu quase 50 participantes, entre homens, mulheres e crianças, tem o objetivo de marcar o Dia Mundial sem Carro - Divulgação

Evento especial, que reuniu quase 50 participantes, entre homens, mulheres e crianças, tem o objetivo de marcar o Dia Mundial sem CarroDivulgação

Publicado 23/09/2023 15:51

Petrópolis - Nesta manhã deste sábado (23) teve início o 3º Passeio Ciclístico promovido pela Associação de Moradores de Corrêas, em parceria com a Loja PC Bikes, e com o valioso apoio da Bem Cultural e do Mercadinho de Corrêas.



Este evento especial, que reuniu quase 50 participantes, entre homens, mulheres e crianças, tem o objetivo de marcar o Dia Mundial sem Carro, celebrado em 22 de setembro, e dar as boas-vindas à primavera.

Os participantes optaram por um estilo de vida saudável, através da prática esportiva, e demonstraram seu comprometimento com o uso de meios de transporte ecologicamente corretos em algumas de suas atividades diárias.