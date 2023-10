Veículo que o homem dirigia colidiu contra um poste na Estrada União e Indústria, na altura de Corrêas - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 11/10/2023 11:12

Petrópolis - Na noite desta terça-feira (10), um homem ficou gravemente ferido depois que o veículo que dirigia colidiu violentamente contra um poste na Estrada União e Indústria, na altura de Corrêas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem ficou preso nas ferragens, mas foi resgatado com vida, embora em estado grave.

O acidente ocorreu aproximadamente às 23h. A vítima foi levada para o Hospital Santa Teresa (HST), onde passou por uma cirurgia de emergência e permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI). A situação dele está sob cuidados médicos contínuos, enquanto as autoridades investigam as circunstâncias do incidente.