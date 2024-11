Sophie Loures, campeã da 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Wakeboard - Foto: Divulgação

Sophie Loures, campeã da 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de WakeboardFoto: Divulgação

Publicado 17/11/2024 22:35

Petrópolis - A jovem petropolitana Sophie Loures, de 11 anos, foi campeã da última etapa do Campeonato Brasileiro de Wakeboard. O título, da categoria mirim (até 12 anos), foi conquistado na etapa realizada em Ibiúna, São Paulo.

A temporada tem sido de destaque para Sophie, que já havia ficado em segundo lugar no Campeonato Mineiro de Wakeboard, disputado em Nova Lima, no fim de setembro. Antes, no mesmo mês, tinha sido vice-campeã também da 3ª etapa do Brasileiro, em Lago Paranoá, Brasília.

A atleta realiza seus treinos na Lagoa de Araruama em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.