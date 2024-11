Vale Encantado - Foto: Divulgação

Publicado 15/11/2024 19:57

Petrópolis - O Vale Encantado está abrindo suas portas nesta sexta-feira (15), com uma programação especial que promete encantar visitantes de todas as idades. Inicialmente prevista para o feriado da Proclamação da República, a abertura foi adiada em função das chuvas que atingem a região, garantindo assim a melhor experiência ao público.

Com estrutura dividida em quatro setores temáticos, o Vale Encantado traz cenários iluminados e espaços interativos que buscam envolver os visitantes em uma narrativa de conscientização ambiental e celebração das tradições de fim de ano. A temporada do evento segue até 5 de janeiro de 2025, funcionando de quarta a domingo, com ingressos a partir de R$ 20 e condições especiais para moradores da cidade e grupos com direito à meia-entrada.

Os visitantes poderão explorar a Vila Natalina, o Polo Norte, o Jardim de Luz e a Floresta Encantada, cada um com uma cenografia única que recria diferentes aspectos do imaginário natalino. Na Vila Natalina, o público encontrará casas decoradas com iluminação e enfeites tradicionais, além de espaços de artesanato e opções de gastronomia temáticas. Já o Polo Norte é inspirado em neve e gelo, remetendo à terra do Papai Noel. O Jardim de Luz, por sua vez, encanta com flores e folhas iluminadas, complementadas por grandes painéis que proporcionam uma experiência visual imersiva. Por fim, a Floresta Encantada oferece árvores iluminadas e animais cenográficos, reforçando o ambiente temático e mágico do evento.

“A abertura do Vale Encantado é um convite para que as famílias e os visitantes de Petrópolis iniciem a temporada natalina em um espaço criado para celebrar o espírito do Natal. Nossa equipe trabalhou com dedicação para desenvolver cenários temáticos que proporcionem uma experiência envolvente e inesquecível para públicos de todas as idades. Cada setor do evento foi pensado para trazer diferentes perspectivas do imaginário natalino e criar uma atmosfera que promova união e reflexão. Esperamos que o Vale Encantado se torne um espaço de encontro e inspiração para todos que buscam momentos especiais nesta época do ano”, afirma o produtor executivo do evento, Robson Magrani. O evento é organizado pela MGN Produções e PS Eventos, com cenografia assinada por Paulo Stumpf.

O Vale Encantado conta com mais de 250 mil lâmpadas, 100 objetos cenográficos e 450 m² de painéis iluminados, garantindo uma experiência visual de tirar o fôlego. Os ingressos têm valores a partir de R$ 20, com entrada gratuita para crianças até quatro anos e meia-entrada assegurada para maiores de 60 anos, crianças de 5 a 12 anos, estudantes, professores da rede pública e privada do Rio de Janeiro, doadores regulares de sangue do estado do Rio, pessoas com deficiência e um acompanhante, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e um acompanhante, além de moradores de Petrópolis nas quartas, quintas e sextas-feiras mediante comprovação de residência.