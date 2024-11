Trail Run na WTR - Foto: Felipe Almeida

Trail Run na WTRFoto: Felipe Almeida

Publicado 25/11/2024 10:22

Petrópolis - A World Trail Races encerrou neste sábado (23), em Petrópolis, sua histórica 10ª temporada no Trail Run, reforçando os atributos que a tornaram a melhor experiência de contato com a natureza do Brasil: trilhas desafiadoras, paisagens exuberantes e zelo incomparável com os caminhos por onde passa.



Uma das etapas mais tradicionais do calendário, a WTR Serra do Mar chegou a sua sétima edição batendo recordes de inscritos, com mais de 1.200 atletas de Trail Run explorando as trilhas mais árduas da região em quatro opções de distâncias, Short 8km, Mid 16km, Long 32km e Ultra 56km. Entre os pontos icônicos das trilhas estão a Pedra do Cuca, a Pedra da Índia, o Morro das Três Pedras e o Rebio de Araras, além do Espaço Cultural Teresinha G. Cunha, no Vale das Videiras, onde foi montada a Arena WTR.



“O Vale das Videiras respira WTR, é um fim de semana de celebração da comunidade do Trail Run e dos esportes outdoor”, explica Gabriela Corrêa, Head de Marca da WTR. “Começamos o dia com tempo nublado, mas momentos antes da segunda largada veio um temporal para deixar as trilhas do jeito que a galera gosta, com muita lama. Os percursos daqui são muito desafiadores, com altimetria elevada, e é isso que torna esta etapa uma das favoritas dos atletas. Fechamos com chave de ouro a temporada de Trail Run, ainda mais com o sol que saiu ao meio dia, o que tornou a confraternização na Arena WTR ainda mais especial”, completa.



Na distância Short 8km, Iris Ribeiro do Nascimento, que chegou à etapa na segunda colocação do Ranking WTR na modalidade, conquistou a vitória com tempo de 42min36seg. A estreante Judith May ficou com a segunda posição, concluindo a prova em 43min16seg, seguida por Cláudia Fonseca Coloneze, com 43min34seg.



A influenciadora fitness Júlia Giannella foi uma das atletas que se desafiaram neste percurso, a convite da Strava. “Foi bom demais, eu adorei. Os pontos de abastecimento são nota dez, com água, isotônicos, bananada, água, paçoca, frutas! A gente se sujou muito, tiveram muitas paisagens bonitas, quase caímos várias vezes. Mas é isso, sem emoção eu não quero”, falou Julia.

Entre os homens, o líder do ranking Jorge Montenegro confirmou o favoritismo e venceu com tempo de 32min49seg, seguido por João Fernando Accioly, com 33min03seg e André Lima, com 35min18seg. Os atletas do pódio da Short 8km receberam seus troféus diretamente de Carina Poirier, Coordenadora da Região Serrana da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro.



Outra líder de ranking que dominou a prova foi Bianca Ferreira Nunes da Silva, que venceu o Mid 16km feminino com folga, completando a prova em 1h51min40seg. Carolina Carius terminou a prova na segunda posição, com tempo de 1h56min11seg, seguida por Luise Magalhaes Valentim, atleta embaixadora do Squad WTR, com 2h00min47seg.



Bruno Bulle Costa Esteves foi o mais rápido entre os homens e conquistou o título do Mid 16km Masculino com tempo de 1h21min35seg. Ele foi seguido pelo líder do ranking, Eduardo de Brito Ramos, com 1h21min58seg, e Fábio Kuczkoski, com 1h24min27seg.

Na distância Long 32km Feminino, Izabela Tiago Germano conquistou a vitória com tempo de 4h41min57seg. A segunda posição ficou com Paloma Nascimento Andrade Galper, que terminou o percurso em 4h49min31seg, seguida por Ewelin Cristina Ribeiro de Mello, com 4h57min02seg.



Entre os homens, Raphael Correa Valverde levou o pódio, concluindo a prova em 3h32min47seg. Ele foi seguido por Edivaldo de Souza Ferreira, com 3h39min53seg e Renan Ribeiro dos Santos, com 3h46min31seg.



A atleta, influenciadora, campeã de fisiculturismo e fundadora do Team Garcia, Vanessa Ferreira Garcia, que disputou a distância Long 32km, celebrou a participação junto ao companheiro e aos amigos, em mais uma etapa da liga: “A WTR está de parabéns mais uma vez. Estivemos em quase todas as etapas deste ano e essa era a prova que a gente estava esperando o ano todo. É muito gratificante estar com vocês, sentir essa energia. A corrida é união e a ideia desse grupo é furar a bolha e fazer as pessoas experimentarem coisas novas. Temos muita gente correndo hoje pela primeira vez e isso nos deixa muito feliz”, comemorou.



A categoria Ultra 56km exigiu preparo físico, resiliência e muita força na perna dos atletas. Entre as mulheres, Francieli Renata Kiekow dominou a prova e terminou o percurso em 7h03min37seg. Patrícia dos Santos foi a segunda, com tempo de 9h25min32seg, seguida por Ilma Ferreira de Moura Rangel, com 9h37min32seg.



A atleta Maria Fernanda Fernandes da Silva, que terminou a categoria Ultra 56km na quinta colocação após mais de 10 horas nas trilhas, comemorou a experiência de superação na WTR. “Esta foi sem dúvidas a prova mais difícil que eu já fiz. É a segunda Ultra minha e do meu esposo e gostaria de agradecer a ele, que me incentivou até o final. Foi uma prova muito boa, não tem comparação. Só tenho que agradecer!”, exaltou.



Entre os homens, o atleta Sandro Alberto Arcanjo venceu a prova com tempo de 6h12min16seg. Alexandre Gonçalves de Souza foi o segundo, com 6h45min23seg, seguido por Wilton Lucio do Nascimento, que concluiu o percurso em 6h50min10seg.



“A prova faz muito o meu estilo, com um terreno que eu tenho na minha região. O percurso tem marcação perfeita, o staff no trajeto ajudando, foi muito bom. Parabéns para todos”, explicou Sandro.



O grande desafio da Ultra atraiu até atletas estrangeiros, que vieram ao Brasil exclusivamente para conquistar as trilhas da Serra do Mar. É o caso do britânico Paulius Zlabickas que terminou a prova na 31a colocação, com um tempo de 9h35min08seg. “Eu vim ao Brasil exclusivamente para participar desta corrida e foi uma das coisas mais loucas que eu já fiz. Eu já estive em várias provas de ultra distâncias, mas eu nunca tinha experimentado algo como a WTR. Dos grandes desníveis às trilhas enlameadas, a prova foi muito bem organizada, com a equipe de apoio e o público torcendo. Um evento incrível e estou muito feliz de fazer parte dele. Muito obrigado”, ressaltou Paulius.

A WTR Serra do Mar contou ainda com o Desafio WTR Zerando a Montanha by Strava, disputado pelos atletas da distância Ultra 56km. Os vencedores da distância, Francieli Renata Kiekow e Sandro Alberto Arcanjo, mostraram que estavam com o ritmo alto durante todo o percurso e venceram também o desafio. Eles levam para casa um prêmio especial da Strava e um kit de produtos da Mombora.



As crianças não ficaram de fora e tiveram a já tradicional corrida exclusiva, Kids Race, que trouxe muita animação à Arena WTR, com equipe de animação, kits exclusivos e medalhas para todos os pequenos atletas.



Durante a semana, a World Trail Races irá anunciar o Ranking WTR 2024, revelando os campeões da temporada 2024 de cada distância nas modalidades Trail Run e Mountain Bike.

Resultados Trail Run - 23 de novembro





Short Masculino



1. Jorge Montenegro - 0:32:49.88



2. João Fernando Accioly - 0:33:03.37



3. André Lima - 0:33:46.38



4. Márcio Pacheco dos Reis - 0:35:18.86



5. Gabriel Martins de Oliveira - 0:35:39.98





Short Feminino



1. Iris Ribeiro do Nascimento - 0:42:36.06



2. Judith May - 0:43:16.42



3. Cláudia Fonseca Coloneze - 0:43:34.81



4. Anna Carolina de Sales Vieira - 0:44:13.32



5. Patrícia Santana Varela - 0:44:49.04





Mid Masculino



1. Bruno Bulle Costa Esteves - 1:21:35.30



2. Eduardo de Brito Ramos - 1:21:58.28



3. Fábio Kuczkoski - 1:24:27.51



4. Rodrigo Mascarenhas Pereira - 1:30:50.22



5. Brendow Victor Henrique e Souza - 1:31:10.28





Mid Feminino



1. Bianca Ferreira Nunes da Silva - 1:51:40.33



2. Carolina Carius - 1:56:11.83



3. Luise Magalhães Valentim - 2:00:47.26



4. Erineide Lago Ferreira - 2:01:48.00



5. Luara do Nascimento Machado - 2:02:25.99





Long Masculino



1. Raphael Correa Valverde - 3:32:47.35



2. Edivaldo de Souza Ferreira - 3:39:53.05



3. Renan Ribeiro dos Santos - 3:46:31.03



4. Gleiciomar Ferreira dos Santos - 3:46:47.00



5. Maxwel Menezes Bela - 3:54:27.21





Long Feminino



1. Izabela Tiago Germano - 4:41:57.88



2. Paloma Nascimento de Andrade Galper - 4:49:31.81



3. Ewelin Cristina Ribeiro de Mello - 4:57:02.27



4. Patrícia Mello - 5:06:47.35



5. Clarice Daibert - 5:35:31.24





Ultra Masculino



1. Sandro Alberto Arcanjo - 6:12:16.58



2. Alexandre Gonçalves de Souza - 6:45:23.25



3. Wilton Lúcio do Nascimento - 6:50:10.21



4. César Henrique Goldner Picinin - 7:00:54.64



5. Joel Miguel Camilo - 7:06:51.59





Ultra Feminino



1. Francieli Renata Kiekow - 7:03:37.87



2. Patrícia Ap dos Santos - 9:25:32.50



3. Ilma Ferreira de Moura Rangel - 9:37:32.04



4. Maria Fernanda Fernandes da Silva - 9:45:44.23



5. Juliana Sanches Paes - 10:12:46.38