Serrano Sub-15Foto: Isaac Timóteo

Publicado 23/11/2024 13:55

Petrópolis - O Serrano vem acumulando resultados positivos nas categorias de base, com títulos e participações bem-sucedidas em competições contra clubes de expressão. A mais recente é a do time sub-15, que avançou à final do Carioca A2 e enfrentará o Resende na decisão. As conquistas corroboram um trabalho realizado há pelo menos quatro anos pela Interfut, que envolve metodologia europeia, estrutura de alto nível e profissionais capacitados para potencializar as “joias” do clube de Petrópolis.

"O Serrano tem em seu DNA a formação de grandes nomes do futebol, como Garrincha, Acácio e Kevin Kuranyi, entre outros. Investimos nisso, aliando a tradição de um clube centenário a uma metodologia de sucesso global, que visa formar grandes atletas e também cidadãos, com todo o aparato necessário", explica Kleber Leite Filho, diretor da Interfut.

Com raízes fincadas em Petrópolis, o Serrano passou a potencializar o seu alcance enquanto formador com a Arena Interfut, CT localizado na Barra da Tijuca que atrai talentos cariocas para o Leão da Serra. As modernas acomodações oferecem tudo o que um jovem atleta precisa, e há também um olhar intenso voltado à ciência do esporte, com avaliações frequentes e dados de fisiologia diariamente atualizados.

Não à toa, o trabalho vem rendendo frutos dentro de campo. Finalista do Carioca A2, a equipe Sub-15 dos “Leões da Base” protagoniza campanha invicta, tendo eliminado Olaria e Zinza no mata-mata, chegando à decisão com o retrospecto impressionante de nove vitórias, cinco empates e nenhuma derrota. A grande final do torneio será disputada nos dois próximos domingos, com a ida no Atílio Marotti neste domingo (24) e a volta no Estádio do Trabalhador, no dia 1º de dezembro, com os dois jogos ocorrendo às 15h.

Ainda sobre a base serranista, outros resultados positivos também se destacam neste segundo semestre. A garotada do Sub-12 foi campeã da Copa Zico ao vencer o Flamengo de forma avassaladora por 4 a 0 na decisão. Antes, a promissora geração também levou a Copa União e figurou, junto com o Sub-11, entre os quatro melhores no Metropolitano Série Ouro, feito bastante significativo diante de clubes como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco.

"Essas conquistas recentes mostram que estamos trilhando um caminho vencedor, com muito trabalho, planejamento e organização. Além de revelar grandes talentos, nossa missão é colocar o nome do Serrano sempre no alto, que é onde ele merece estar", finaliza o diretor do clube.