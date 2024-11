Rodoviários da Turp anunciaram estado de greve - Foto: Enzo Gabriel/O Dia

Publicado 22/11/2024 21:56

Petrópolis - O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Petrópolis (Sind. Rodoviários) anunciou que, após reunião com os trabalhadores da Turp Transporte, os rodoviários vão entrar em estado de greve a partir desta sexta (22), com paralisação já confirmada para às 0h da próxima terça-feira (26). A paralisação, sem previsão para término, responde a recorrentes atrasos nos pagamentos de salários, vale e demais benefícios, o que tem impactado severamente a segurança financeira e o bem-estar dos profissionais.

De acordo com o presidente do sindicato, Glauco da Costa, o vale dos rodoviários deve ser pago até o dia 20 de cada mês e o salário no quinto dia útil, conforme definido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e nas convenções coletivas anuais. “Infelizmente, esses prazos estão sendo descumpridos regularmente, e os trabalhadores não conseguem mais sustentar suas necessidades com esses atrasos. Esta situação se arrasta há meses; a TURP está falhando no básico, que é assegurar o pagamento regular”, declarou Glauco.

O Sind. Rodoviários reforça que estão sendo tomadas todas as medidas formais para que a greve ocorra dentro da legalidade. Serão enviadas notificações para a Prefeitura Municipal de Petrópolis, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte (CPTrans), garantindo que todos os envolvidos estejam cientes e preparados para o impacto da paralisação.

Na manhã desta sexta, houve uma tentativa de negociação com mediação do Ministério do Trabalho, mas as partes não chegaram a um acordo. “Buscamos resolver a situação de forma conciliatória, mas não tivemos uma resposta satisfatória por parte da empresa. Esta greve é necessária para demonstrar que o movimento sindical organizado merece respeito e que os direitos dos trabalhadores precisam ser assegurados”, frisou Glauco.

O presidente do sindicato também destacou que o objetivo da greve não é prejudicar a população petropolitana. “Estamos em busca de uma solução justa, que respeite tanto os trabalhadores quanto os cidadãos. Esperamos que a empresa apresente uma proposta viável, para que a greve possa ser encerrada o mais rápido possível. Não queremos interferir no direito de ir e vir, mas precisamos lutar pelo que é nosso”, acrescentou.

O Sind. Rodoviários informa que a greve seguirá até que a TURP ofereça uma proposta sólida de regularização dos pagamentos e demonstre compromisso com as normas estabelecidas pela CLT e pelas convenções coletivas, assegurando condições dignas para os rodoviários de Petrópolis.

Por fim o sindicato ainda pontua que vai estar em estado permanente de greve e haverá paralisação caso haja atraso no pagamento do 13º salário, que deve ser pago dia 30, salário, que deve ser depositado no 5o dia útil, vale alimentação, com repasse dia 15 de dezembro, e vale, dia 20 de dezembro. O estado de greve será permanente até que a TURP regularize os pagamentos.