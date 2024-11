Vacinação contra a dengue - Foto: Divulgação

Vacinação contra a dengueFoto: Divulgação

Publicado 21/11/2024 18:19

Petrópolis - Com a chegada do verão, período que favorece a proliferação do Aedes aegypti, a Prefeitura de Petrópolis está reforçando as estratégias de combate às doenças transmitidas pelo mosquito, como dengue, chikungunya e zika. Entre as iniciativas está a realização do Dia D contra a Dengue, programado para 30 de novembro. Além disso, o número de salas de vacinação contra a dengue foi ampliado para aumentar a cobertura vacinal no município. Até aqui, no ano, 7.711 casos da doença foram registrados no município.



O Comitê Intersetorial de Enfrentamento às Arboviroses está coordenando as atividades do Dia D, com o objetivo de mobilizar a sociedade no combate ao mosquito transmissor. As ações incluem visitas domiciliares, atividades educativas e a distribuição de materiais informativos.



Programação do Dia D

A programação do Dia D contra a Dengue contará com:

•Visitas domiciliares de rotina para eliminação de criadouros do mosquito;

•Palestras e ações educativas;

•Panfletagem em terminais rodoviários e parques;

•Atividades de mobilização em Unidades Básicas de Saúde;

•Ações do Programa Saúde do Estudante, em parceria com a Secretaria de Educação;

•Instalação de placas de conscientização em obras;

•Utilização de carros de som e ativação de sirenes da Defesa Civil com mensagens de prevenção;

•Distribuição de sementes de crotalária, planta que auxilia no combate ao mosquito;

•Entrega de materiais informativos nos equipamentos da Secretaria de Assistência Social entre 25 e 29 de novembro.



Vacinação contra a dengue

A vacina contra a dengue está disponível em nove salas de imunização do município, direcionada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, conforme recomendação do Ministério da Saúde.



O secretário de Saúde, Ricardo Patuléa, reforça que é fundamental que os pais levem seus filhos para se vacinarem. “Essa faixa etária apresenta o maior número de hospitalizações por dengue, depois dos idosos. A vacinação é a melhor forma de prevenir complicações”, enfatizou.



Desde o início da campanha, foram aplicadas 1.723 doses, sendo 1.455 da primeira dose e 268 da segunda. Contudo, 1.187 crianças e adolescentes ainda não retornaram para a segunda dose, necessária para completar o esquema vacinal.



A vacina QDenga, aprovada pela Anvisa, é administrada em duas doses, com intervalo de 90 dias. Mesmo quem já teve dengue deve se vacinar para reduzir o risco de reinfecção ou, em caso de novo contágio, apresentar sintomas mais leves.



Para facilitar o acesso, a Prefeitura ampliou os pontos de vacinação, disponíveis nas seguintes unidades:



•Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira

•UBS Itaipava

•Centro de Saúde Itamarati

•UBS Quitandinha

•UBS Independência

•UBS Mosela

•UBS Morin

•UBS Pedro do Rio

•UBS Araras



Para a vacinação, é necessário apresentar o CPF e a carteira de vacinação.