Homem foi levado para a 105ª DPReprodução/Redes sociais

Publicado 19/11/2024 15:52

Petrópolis - A Polícia Militar, com informações fornecidas através do Disque Denúncia, prendeu um foragido da Justiça em Petrópolis. A ação ocorreu na tarde de domingo (17), na Estrada da Saudade, com o homem, de 32 anos, que foi condenado a três anos de regime fechado, sendo capturado.

A equipe foi até a Rua Silvino Rodrigues dos Santos e realizou a prisão sem que o indivíduo apresentasse resistência. Diante dos fatos, ele foi levado à 105ª DP, onde foi cumprido mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso e, posteriormente, foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.