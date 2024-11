APPO - Foto: Divulgação

APPOFoto: Divulgação

Publicado 19/11/2024 15:42

Petrópolis - A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO) deu início à arrecadação de produtos especiais para a composição da Cesta de Natal, ação tradicional que tem como objetivo levar conforto e alegria às famílias dos pacientes oncológicos atendidos pela instituição. Este ano, são 60 famílias em situação de vulnerabilidade social que receberão os alimentos, cuidadosamente selecionados para proporcionar um Natal mais acolhedor e repleto de sabor.

Todos os beneficiários passam pelo setor de assistência social da APPO, onde são acompanhados e monitorados conforme suas necessidades. Além dos produtos básicos, a Cesta de Natal inclui itens típicos da época, como panetone, leite condensado, creme de leite, goiabada, gelatina, milho verde, ervilha, maionese, batata palha, azeitonas, suco, achocolatado, frango, uvas passas e refrigerante. Essa seleção diferenciada simboliza o carinho da associação e o empenho de seus colaboradores para proporcionar momentos de conforto às famílias, especialmente durante o período natalino, quando a saudade e as dificuldades tornam-se ainda mais presentes.

Para compor a Cesta de Natal, a APPO conta com a solidariedade de todos: sociedade civil, grupos associativos, empresas e associações de moradores, que podem contribuir com produtos ou realizar doações financeiras via PIX (chave: appo@appo.org.br). Cada contribuição faz diferença e transforma a celebração natalina em um momento de renovação da esperança para aqueles que enfrentam o desafio do câncer.

“Essas cestas são uma forma de mostrarmos que eles não estão sozinhos, que toda a comunidade está ao lado, oferecendo suporte e afeto em um momento tão desafiador”, afirma Ana Cristina Mattos, presidente voluntária da APPO, reforçando o impacto positivo que o gesto traz para os pacientes e seus familiares.