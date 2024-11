Chef Ítalo Varjão - Foto: Divulgação

Publicado 19/11/2024 16:11

Petrópolis - O Petrópolis Gourmet entra em sua reta final com uma programação especial que promete encantar os amantes da gastronomia e deixar aquele gostinho de quero mais. Com oficinas culinárias espalhadas por diferentes pontos da cidade, o festival destaca a criatividade e o talento dos chefs locais em um encerramento à altura da 24ª edição, que celebra a Sinfonia dos Sabores. O festival, idealizado e realizado pelo Petrópolis Convention & Visitors Bureau, além das oficinas, agitos gastronômicos e demais atividades envolvendo o público, abrange 43 bares, restaurantes, cafeterias e delicatessens participantes com menus especiais até domingo (24), último dia do evento. A programação completa desta semana e os estabelecimentos participantes pode ser conferida no site

Na quinta-feira (21), a Casa da Chef na Serra, em Itaipava, abre a programação com uma oficina às 10h, conduzida pela chef Adriana Marchese. Intitulada “Raviólis decorados com legumes orgânicos do Sítio do Moinho”, a aula une técnica e sustentabilidade em um prato visualmente encantador e saboroso.

No Senac Petrópolis, a programação noturna segue quinta e sexta (21 e 22) das 19h às 22h, com oficinas que combinam música e culinária. Na quinta-feira, o chef Ítalo Varjão conduz uma aula de ravioli inspirada na canção “Nem Um Dia”, de Djavan. Já na sexta-feira, a oficina “Entremet de abacaxi com coco e ganache verde”, ministrada por Silvia Vogel foi criada a partir do amor pela canção “Aquarela do Brasil”, interpretada por Gal Costa e que promete trazer um toque tropical e sofisticado.

No sábado, dia 23, o Hipershopping Petrópolis, em Alto da Serra, será palco de uma aula especial às 17h com o chef Felipe Scassa, que apresentará o “Risotto Mozart”. Às 19h, uma programação musical com a banda Concreto Humano completa a experiência, proporcionando uma combinação de sabores e entretenimento.

O Villa May, em Itaipava, também terá uma programação de destaque no sábado, com duas oficinas que homenageiam pratos clássicos e sabores regionais. Às 16h, o chef Ramon Guimarães ensinará o preparo de “Camarão flambado no alho e óleo servido com pão temperado com ervas e azeite”. Em seguida, às 18h, o chef Ricardo Gonzalez comandará a aula “Pão Petrópolis: Resgate da originalidade do pão (Torrada Petrópolis)”.

Para o presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, Samir el Ghaoui, o festival se consolida como um evento essencial para a cidade. “O Petrópolis Gourmet não apenas celebra a nossa rica gastronomia, mas também proporciona momentos de aprendizado, troca e entretenimento. Essa semana final traz um encerramento em grande estilo, com oficinas que misturam técnica e criatividade, mostrando a força da gastronomia petropolitana.”

Já Múcio Maffaciolli, diretor de Gastronomia do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, destaca o caráter integrador das atividades. “As oficinas são uma oportunidade para o público se conectar com os chefs, aprender técnicas e explorar novos sabores. Essa diversidade de temas e locais reforça a missão do Petrópolis Gourmet de valorizar a gastronomia como arte e experiência cultural".