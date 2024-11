Afundamento de via registrado na Posse - Foto: Reprodução

Publicado 21/11/2024 18:10

Petrópolis - As fortes chuvas que atingiram Petrópolis na madrugada desta quinta-feira (21), fizeram a Defesa Civil do município registrar sete ocorrências. Não houve vítimas.

Confira as ocorrências contabilizadas:

- 2 deslizamentos atingindo imóvel: Corrêas e Valparaíso

- 1 Afundamento de via: Registrado na Posse

- 2 Deslizamentos atingindo via: Itamarati e Posse

- 2 Avaliações de Risco Estrutural: Pedro do Rio e Quitandinha



Maiores acumulados de chuva registrados:

- Vila Felipe1 - Campinho: 60,4mm (CEMADEN RJ)

- Pedro do Rio: 56,34mm (CEMADEN BR)

- Alto da Serra: 50,66mm (CEMADEN BR)

- 24 de maio1 - Rua Nova: 46,4mm (CEMADEN RJ)

- Dr. Thouzet: 45,6mm (CEMADEN RJ)



Recomendações da Defesa Civil:

A Defesa Civil reforça a importância de que moradores em áreas de risco mantenham a atenção redobrada:



•Evite permanecer em locais interditados.

•Não transite por áreas alagadas.

•Fique atento a sinais de deslizamentos.