Centro de Terapia Oncológica - Foto: Divulgação

Centro de Terapia OncológicaFoto: Divulgação

Publicado 22/11/2024 21:43

Petrópolis - Centro de Terapia Oncológica (CTO) e o Laboratório de Corrêas promoverão neste sábado (23), exames gratuitos de PSA como parte da campanha Novembro Azul, que conscientiza sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A ação, que conta com parceira da Secretaria de Saúde, será realizada na unidade do CTO do SUS, localizada no Hospital Alcides Carneiro, a partir das 8h.

Podem participar homens a partir dos 45 anos com histórico familiar da doença ou homens negros (considerados grupo de maior risco). Homens acima de 50 anos, sem histórico familiar, também são elegíveis. Para realizar o exame, é necessário preencher o cadastro através deste link. As vagas são limitadas. O endereço do CTO do HAC é Rua Vigário Corrêa, nº 1.345, em Corrêas.

A iniciativa é uma parceria entre o CTO, o Laboratório de Corrêas e a Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata é o tipo mais incidente em homens no Brasil. A estimativa para o triênio de 2023 a 2025 aponta 71.730 novos casos, com risco de 67,86 casos a cada 100 mil homens.