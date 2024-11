Agito Gastronômico - Foto: Divulgação

Publicado 22/11/2024 21:38

Petrópolis - O Petrópolis Gourmet 2024, um dos maiores festivais gastronômicos do país, segue encantando o público com uma programação com entrada franca e muita interatividade. Neste sábado (23), moradores e turistas terão a oportunidade de participar de oficinas e apresentações especiais em diferentes pontos da cidade, com chefs renomados e muita criatividade e sabor. Idealizado e realizado pelo Petrópolis Convention & Visitors Bureau, o festival gastronômico nesta sua 24ª edição tem o tema “Sinfonia dos Sabores”, uma homenagem à música.

No Hortomercado, em Itaipava, a programação começa ao meio-dia com o chef Maurício Soares, acompanhado por convidados, elaborando uma Paella Caipira, em um encontro que promete surpreender os paladares e proporcionar uma experiência única. O ambiente descontraído e a criatividade dos participantes são marcas dessa atração, que já conquistou o público em edições anteriores.

Já no Hipershopping Petrópolis, o destaque fica por conta do chef Felipe Scassa, que às 17h apresenta a oficina “Risotto Mozart”. A atividade combina técnica e sabor, mostrando aos participantes como transformar ingredientes em uma verdadeira obra de arte culinária. Em seguida, às 19h, o espaço recebe a banda Concreto Humano, programação musical especial, tornando o ambiente ainda mais vibrante.

O Villa May, em Itaipava, também será palco de experiências gastronômicas inesquecíveis. Às 16h, o chef Ramon Guimarães ensinará o preparo de “Camarão flambado no alho e óleo servido com pão temperado com ervas e azeite”, uma combinação que promete encantar os amantes da boa mesa. Mais tarde, às 18h, o chef Ricardo Gonzalez conduz a oficina “Pão Petrópolis – Resgate da originalidade do pão”, mergulhando na história do icônico pão que se tornou um símbolo da cidade.

Para Samir el Ghaoui, presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, o festival é uma vitrine que celebra a riqueza cultural e gastronômica de Petrópolis. “O Petrópolis Gourmet é mais do que um evento gastronômico, é uma celebração da criatividade, do talento e da tradição que fazem de nossa cidade uma referência no Brasil. A programação de amanhã reforça essa essência, conectando pessoas e sabores de maneira única”, destaca.

O diretor de Gastronomia do Petrópolis Convention & Visitors Bureau e idealizador do festival, Múcio Maffaciolli, também ressalta o impacto positivo do evento. “As oficinas e atividades práticas são momentos de troca e aprendizado que valorizam tanto os chefs quanto o público. A presença de nomes importantes da nossa gastronomia mostra como o Petrópolis Gourmet segue elevando o padrão da culinária local e nacional. Amanhã será um dia especial, com atrações para todos os gostos”, comenta.

Com mais de 43 estabelecimentos participantes e uma agenda repleta de oficinas, degustações e experiências interativas, o Petrópolis Gourmet reafirma a posição de Petrópolis como um dos principais polos gastronômicos do país. A programação completa do festival, que vai até domingo (24) está disponível no site

Agito Gastronômico

23/11 (sábado) às 12h - Hortomercado Municipal, Itaipava - Chefs: Maurício Soares e convidados, preparando uma Paella Caipira.

Oficinas no Hipershopping Petrópolis

Rua Teresa 1515, Alto da Serra

23/11 (sábado) às 17h “Risotto Mozart” - Chef: Felipe Scassa. Show com a banda Concreto Humano às 19h

Oficinas no Villa May Itaipava

Estr. União e Indústria, 10290, Itaipava

23/11 (sábado) às 16h “Camarão flambado no alho e óleo servido com pão temperado com ervas e azeite” - Chef: Ramon Guimarães

23/11 (sábado) às 18h “Pão Petrópolis Resgate da originalidade do pão (Torrada Petrópolis)” - Chef: Ricardo Gonzalez