Trecho da subida da serra de Petrópolis Foto: Arquivo/Divulgação-Concer

Publicado 23/11/2024 13:36

Petrópolis - Entrou em vigor nesta sexta-feira (22), uma portaria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que ampliou o horário da restrição ao tráfego de veículos de carga pela subida da Serra de Petrópolis. De acordo com a Portaria 408, caminhões e carretas com três eixos ou mais não poderão trafegar entre o km 102 e km 81 da BR-040, sentido JF, às sextas e vésperas de feriados no período das 14h às 22h. Antes a restrição era das 16h às 22h. Aos sábados, a nova norma manteve o horário de restrição anterior: das 8h às 14h.



A restrição da SPRJ não se aplica a veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento; veículos de socorro e emergência; veículos de polícia, de fiscalização e operação de trânsito; veículos de prestadores de serviços públicos, quando em atendimento; veículos tipo motoneta, motocicleta, triciclo e quadriciclo, ainda que com "sidecar" ou reboques acoplados; veículos tipo automóvel, caminhonete e camioneta com reboque ou semirreboque acoplados; veículos em transporte de animais vivos. A PRF fiscaliza o atendimento à restrição.



O descumprimento do disposto na portaria sujeitará o infrator à penalidade de multa.

Mais informações podem ser obtidas com a Concer, pelo 0800-282-0040.