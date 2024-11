Sindicato dos Rodoviários de Petrópolis - Foto: Divulgação

Publicado 25/11/2024 22:04

Petrópolis - O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis informou a suspensão da paralisação prevista para iniciar à meia-noite desta terça-feira (26). A decisão foi tomada após a empresa Turp efetuar os pagamentos que estavam em atraso, atendendo à principal demanda da categoria. Apesar disso, o Sindicato permanece em estado permanente de greve e alerta para novas mobilizações caso futuros pagamentos sejam novamente atrasados.

De acordo com Glauco da Costa, presidente do Sindicato, a organização se compromete com os trabalhadores rodoviários na luta por seus direitos básicos, mas também com a população petropolitana. “Nosso objetivo não é atrapalhar o direito de ir e vir dos cidadãos, mas sim garantir que a empresa cumpra suas obrigações trabalhistas. Caso seja necessário, informaremos sobre novas paralisações por meio da imprensa, das nossas redes sociais e de ofícios à Prefeitura e à CPTRANS”, declarou.

O Sindicato destaca ainda que os atrasos de pagamentos persistem como um problema recorrente, prejudicando diretamente os trabalhadores. Entre as próximas obrigações da empresa, estão o pagamento do 13º salário, com vencimento em 30 de novembro; o salário mensal, que deve ser depositado até o quinto dia útil de dezembro; o vale-alimentação, com repasse previsto para 15 de dezembro; e o vale, cuja data limite é 20 de dezembro.

“Se qualquer uma dessas obrigações for descumprida, realizaremos paralisações. Estamos atentos e em estado permanente de greve até que a Turp regularize integralmente os pagamentos”, afirmou Glauco.

O presidente do Sindicato também destacou os esforços para resolver o impasse por meio de negociações formais, mas sem sucesso. “Tentamos avanços por meio de uma mesa redonda no Ministério do Trabalho, mas, infelizmente, as negociações não surtiram efeito. Agora, dependemos de medidas mais incisivas para garantir os direitos da categoria”, concluiu.

O Sindicato reforçou que, enquanto mantiver o estado de greve, seguirá vigilante em relação ao cumprimento das normas estabelecidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pela Convenção Coletiva da categoria. O compromisso com os trabalhadores e a comunidade petropolitana continuará guiando as ações da entidade.