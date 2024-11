Documentário "Cidade Esquecida" - Foto: Mari Marinho

Publicado 25/11/2024 10:26

Petrópolis - Após um processo intenso de nove meses de pesquisa e imersão nas realidades mais ignoradas, “Cidade Esquecida: um documentário sobre os moradores em situação de rua de Petrópolis” fará sua pré-estreia no dia 25 de novembro, às 19h30, no Cine Teatro Humberto Mauro, localizado no Centro de Cultura Raul de Leoni, em Petrópolis.

Em sessão fechada para convidados, a obra, dirigida pelo cineasta petropolitano Rodolfo Medeiros, com produção executiva da jornalista e produtora Marise Simões, promete lançar um olhar inovador e empático sobre o cotidiano de cinco moradores em situação de rua cujas histórias refletem os desafios profundos e as lutas constantes de uma vida às margens da sociedade.

Através de um mosaico de depoimentos que alternam entre vivências de esperança e episódios de vulnerabilidade, o documentário constrói um retrato fiel e humano sobre os dramas e as aspirações desses personagens.

Mais do que um simples registro, “Cidade Esquecida” busca amplificar as vozes de quem, muitas vezes, é ignorado pela sociedade, propondo uma reflexão crítica e urgente sobre as complexas condições que sustentam a invisibilidade social.

Para o diretor Rodolfo Medeiros, “Cidade Esquecida” representa uma tentativa de desmistificar preconceitos, trazendo à tona a humanidade por trás de rostos e números.

“É necessário enxergar além da superfície e compreender as histórias individuais que se desenrolam em nossas ruas”, comenta Medeiros.

Desta forma, o documentário almeja provocar um olhar mais atento e solidário do público, como também gerar diálogos sobre políticas públicas e ações sociais capazes de impactar positivamente a vida dessas pessoas. Um convite à empatia e à responsabilidade social.