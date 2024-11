WTR Serra do Mar 2024 - Foto: Felipe Almeida

WTR Serra do Mar 2024Foto: Felipe Almeida

Publicado 26/11/2024 10:09

Petrópolis - A World Trail Races encerrou neste domingo (24), em Petrópolis, sua histórica 10ª temporada com as provas de Mountain Bike e Duathlon, reforçando os atributos que a tornaram a melhor experiência de contato com a natureza do Brasil: trilhas desafiadoras, paisagens exuberantes e zelo incomparável com os caminhos por onde passa.



Uma das etapas mais tradicionais do calendário, a WTR Serra do Mar chegou a sua sétima edição batendo recordes de inscritos, com mais de 1.500 atletas explorando as trilhas mais árduas da região. Entre eles, 300 ciclistas, que tiveram duas opções de percursos para desafiar suas habilidades: Light 25km e Pro 50km. Com terrenos técnicos e altimetria desafiadora, eles passaram por pontos icônicos da região serrana fluminense, como a Trilha da Tia Amélia e a Trilha do Século XVIII.



“Os atletas de Mountain Bike buscam cada vez mais provas de qualidade, com estrutura maiores e a WTR vem consolidando a modalidade nas suas etapas”, comemora Rodrigo Isaac, Diretor Geral da WTR. “Tivemos recorde de público em todas as etapas, com inscrições esgotadas para todas as modalidades, então esperamos levar o ciclismo para ainda mais etapas em 2025”, completa.



Já os atletas do Duathlon puderam escolher entre duas combinações de distâncias: Trail Run Short & MTB Pro e Trail Run Mid & MTB Light. As provas tiveram largada na Arena WTR, montada no Espaço Cultural Teresinha G. Cunha, no Vale das Videiras.

Resultados Mountain Bike

Na categoria Light 25km Masculino, o ciclista Harley Santos Carneiro, que chegou na etapa na segunda posição do Ranking WTR, foi o mais rápido do dia, completando o percurso em 1h10min05seg. Ele superou Paulo Ricardo Gasser (1h14min00seg) e o líder do Ranking Frederico Rocha (1h15min39seg), conquistando sua segunda vitória consecutiva na WTR, após seu triunfo em Campos do Jordão (SP).



“Mesmo sendo uma prova rápida, foi muito exaustiva. Meu corpo está em dormência, não estou aguentando nem falar direito. É paulada do começo ao fim. Eu caí no começo, quebrei o capacete, mas consegui chegar bem, graças a Deus”, comemorou o campeão da Light, Harley Santos Carneiro.



Entre as mulheres, Laiza Venâncio manteve seu reinado no topo do Ranking WTR e conquistou mais uma etapa, concluindo o percurso em 1h36min25seg. Ela foi seguida por Letícia de Oliveira Mendes da Rocha, com tempo de 1h40min53seg, e pela vice-líder da temporada, Carla Bianca de Abreu Lopes Oliveira, com 1h45min55seg.

No Pro 50km Masculino, o desempenho impressionante de dois estreantes na prova pode embaralhar a categoria. Em sua primeira prova na distância, Deizaias de Oliveira Teixeira desbancou todo mundo e conquistou a vitória com tempo de 2h06min44seg. Francisco Antonio dos Santos Júnior, outro novato, ficou em segundo, com 2h11min46seg. Já o vice-líder do ranking, Gusmar Soares de Oliveira Júnior, do SQUAD WTR, terminou a prova na terceira colocação, com tempo de 2h14min10seg.



Para o líder do ranking na categoria Pro 50km, Pedro Lucas Leal Jaloto dos Passos, a prova apresentou desafios inesperados, que lhe relegaram à quarta posição na etapa. “Hoje, infelizmente, tive problemas mecânicos novamente. Foi algo que me atrapalhou, mas eu tentei me manter forte durante a prova. Cheguei ao pelotão da frente, tentei competir ao longo da prova com o que sobrou de força, mas o Mountain Bike é isso. Às vezes você tem um dia bom, às vezes um dia ruim. Sou muito grato por todo mundo que está aqui, que me apoia na competição. A rivalidade é durante a prova, mas fora somos todos amigos e nos apoiamos”, explicou Pedro.



A disputa feminina coroou Franciele Diane Mendonça Batista, do SQUAD WTR, que conquistou a etapa, concluindo a prova em 3h07min35seg. Ela superou a líder do ranking, Patrícia Loureiro, embaixadora FORD, que ficou com a segunda posição, com tempo de 3h09min39seg, seguida por Roberta Amorim, com 3h14min47seg.



A WTR Serra do Mar contou ainda com o Desafio WTR Zerando a Montanha by Strava, disputado pelos ciclistas da distância Light 25km. Os campeões da categoria, Harley Santos Carneiro e Laiza Venâncio conquistaram também o desafio. Eles levam para casa um prêmio especial da Strava e um kit de produtos da Mombora.

Resultados Duathlon

Para os atletas mais sedentos por aventura, a WTR criou nesta temporada a categoria Duathlon, que os permite disputar as provas de Trail Run no sábado e de Mountain Bike neste domingo. Nesta modalidade, os atletas pontuam normalmente para os rankings de Trail e MTB nas distâncias escolhidas em cada um dos esportes, e do Duathlon, sendo possível duas combinações: Trail Run Short & MTB Pro e Trail Run Mid & MTB Light.



Na categoria Short&Pro masculina, Leandro de Oliveira Sant’Ana teve o melhor tempo acumulado, 3h45min24seg, consagrando-se o vencedor da etapa. Ele foi seguido por Alexander Realejo Peixoto, com 4h02min53seg, e João Júnior, com 4h03min56seg.



Entre as mulheres, Aline Vieira de Souza dos Santos, com tempo acumulado de 4h18min17seg, foi a melhor. Maria Isabel Soares de Araújo foi a segunda, com 4h29min10seg.



Já na categoria Mid&Light, Wanderson Nascimento foi o melhor da WTR Serra do Mar, com tempo acumulado de 2h56min18seg, seguido por Paulo Ricardo Gasser (3h01min12seg) e Caio Bailey Barbosa Soares (3h19min52seg).



Carla Bianca de Abreu Lopes Oliveira foi a mulher mais rápida na categoria, concluindo as duas provas em 3h55min14seg. Luciana da Silva Inácio foi a segunda, com 4h56min46seg.



Ranking WTR



Após um calendário com recorde de etapas e participantes, está chegando o tão aguardado momento de conhecermos os campeões de 2024. Durante a semana, a World Trail Races irá anunciar o Ranking WTR 2024, revelando os campeões da temporada 2024 de cada distância nas modalidades Trail Run e Mountain Bike, sendo que esta última ganhou seu ranking próprio neste ano.

Resultados Mountain Bike - 24 de novembro





Light Masculino



1. Harley Santos Carneiro - 1:10:05.98



2. Paulo Ricardo Gasser Ferreira de Mello - 1:14:00.21



3. Frederico Rocha - 1:15:39.44



4. Ricardo Venâncio da Silva Lima - 1:18:02.93



5. Luciano de Azevedo Brito - 1:18:04.42





Light Feminino



1. Laiza Venâncio - 1:36:25.30



2. Leticia de Oliveira Mendes da Rocha - 1:40:53.53



3. Carla Bianca de Abreu Lopes Oliveira - 1:45:55.95



4. Mila Portilho - 1:59:04.88



5. Ana Paula Nunes Morais - 2:01:45.06





Pro Masculino



1. Deizaias de Oliveira Teixeira - 2:06:44.32



2. Francisco Antonio dos Santos Júnior - 2:11:46.48



3. Gusmar Soares de Oliveira Júnior - 2:14:10.27



4. Pedro Lucas Leal Jaloto dos Passos - 2:14:10.46



5. Luiz Filipe Duarte Teixeira - 2:20:04.66





Pro Feminino



1. Franciele Daiane Mendonca Batista - 3:07:35.67



2. Patricia Loureiro - 3:09:39.77



3. Roberta Amorim - 3:14:47.72



4. Aline Vieira de Sousa dos Santos - 3:16:12.72



5. Flávia Martins da Costa Mello Philomeno Gomes - 3:26:29.12





Resultados Duathlon - 23 e 24 de novembro





Short & Pro Masculino



1. Leandro de Oliveira Sant’Ana - 3:45:24.00



2. Alexander Ralejo Peixoto - 4:02:53.00



3. João Junior - 4:03:56.00



4. Wellington Bruno Lima - 4:38:28.00



5. João Resende - 4:50:45.00





Short & Pro feminino



1. Aline Vieira de Sousa dos Santos - 4:18:17.00



2. Maria Isabel Soares de Araújo - 4:29:10.00





Mid & Light Masculino



1. Wanderson Nascimento - 2:56:18.00



2. Paulo Ricardo Gasser Ferreira de Mello - 3:01:12.00



3. Caio Bailey Barbosa Soares - 3:19:52.00



4. Filipe Augusto Serra Palheiros - 3:34:25.00



5. João Mutzenbecher- 3:43:02.00





Mid & Light Feminino



1. Carla Bianca de Abreu Lopes Oliveira - 3:55:14.00



2. Luciana da Silva Inácio - 4:56:46.00