Moto envolvida no acidenteFoto: Reprodução

Publicado 28/11/2024 10:51

Petrópolis - Um acidente envolvendo uma moto e um carro na noite desta quarta-feira (27) causou a morte de uma jovem de 16 anos. A colisão ocorreu na Rua Dr. Hermogênio Silva, próximo à entrada do Carangola. O motociclista, de 22 anos, foi preso em flagrante por homicídio culposo qualificado, por não possuir carteira de habilitação e estar fugindo de outro acidente no momento do ocorrido.

Segundo informações da 105ª DP, o condutor da moto estava com a vítima na garupa e colidiu com um automóvel no Retiro, próximo a um depósito de gás, mas fugiu em alta velocidade para não ter que arcar com os danos. Ele seguiu pela via, mas perdeu o controle em uma curva, fazendo com que a vítima fosse jogada ao chão e parasse embaixo de um outro carro que estava no sentido contrário. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a jovem morreu no local.

O motociclista teve ferimentos moderados e foi levado para o Hospital Santa Teresa, onde foi autuado.