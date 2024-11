Bruno Leal, vencedor do Desafio dos Chefs - Foto: Divulgação

Publicado 27/11/2024 20:19

Petrópolis - A final do Desafio dos Chefs, um dos momentos mais aguardados do Petrópolis Gourmet, consagrou Bruno Leal, chef do Locanda Bela Vista, como o vencedor da edição 2024. A competição, realizada nesta terça (26) no Senac, parceiro do evento, foi marcada por emoção, criatividade e sabores únicos que destacaram o potencial gastronômico da cidade.

Em uma disputa acirrada, Bruno Leal superou outros quatro finalistas: Felipe Moisés (Locanda Centro Histórico), que ficou em segundo lugar; Antônio Barcelos (Divino & Cucina), que garantiu a terceira colocação, além de Frederico Justen (Boteco Bertone) e Pedro Kling (Brassaria Matriz) que foram destaques ao longo da temporada.

O desafio da etapa final foi criar um menu completo a partir de uma “caixa surpresa” de ingredientes revelados na hora. Além do prato principal, que teve a truta como destaque, os chefs precisaram preparar uma entrada com costela da Costelata e um suflê com chocolates da Katz, em um verdadeiro teste de habilidade, técnica e criatividade. Os pratos foram experimentados pelo júri composto pelos chefs Manoel Crisanto, Gabriel Frazão e Marcelus Fassano que avaliaram, entre outros itens, critérios como sabor, apresentação, originalidade e domínio técnico.

Com a vitória, Bruno Leal ganhou uma viagem de sete dias ao Recife, onde terá a oportunidade de explorar a gastronomia nordestina. Emocionado, o chef dedicou o prêmio à sua equipe: “O prêmio não é só meu. Na minha cozinha trabalham sete pessoas. E aqui, hoje, não existe um vencedor, existe quem, neste momento, foi o mais inspirado porque estamos entre os melhores.”

Samir el Ghaoui, presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, destacou a importância do evento: “Todos estão de parabéns. O resultado apertado reflete a capacidade dos nossos chefs. Este é um evento essencial para consolidar Petrópolis como referência gastronômica no país e cumprimos essa missão abraçada por parceiros, patrocinadores e apoiadores que tornaram o evento um sucesso do início ao fim, culminando com o Desafio dos Chefs, realizado de forma exemplar. É muito orgulho para a cidade”.

Para Múcio Maffaciolli, diretor de Gastronomia do PC&VB, o evento transcendeu o paladar: “Cada prato foi uma obra de arte, carregando histórias e inspiração. Essa conexão entre gastronomia e música elevou a experiência, mostrando a força da nossa cultura. Mais do que uma disputa, o Desafio dos Chefs celebra a integração entre os profissionais e a excelência da nossa gastronomia, posicionando Petrópolis entre as melhores opções culinárias do Brasil.”

O Senac, acolhe o desafio pela segunda vez e já antecipou que quer fazer parte do Petrópolis Gourmet 2025. Graziele Monteiro, coordenadora da área de Gastronomia ressaltou a importância dessa integração. “A gastronomia em Petrópolis está em constante crescimento e fazer parte deste processo é uma missão para o Senac. O Desafio dos Chefs vem somar a essa evolução”.

A 24ª edição do Petrópolis Gourmet, que teve como tema “Sinfonia dos Sabores”, encantou moradores e turistas durante 17 dias de programação intensa. O festival, encerrado no domingo (24), reuniu 43 estabelecimentos, desde restaurantes a cafeterias e delicatessens, apresentando menus especiais que conectaram música e gastronomia. Oficinas culinárias, agitos gastronômicos e o Chefs na Praça entre outros eventos temáticos fizeram do Petrópolis Gourmet um marco no calendário da cidade, um dos maiores polos gastronômicos do país com mais de 350 bares e restaurantes.

“Agora é comemorar esse sucesso de duas semanas repletas de atrações e já planejar o Petrópolis Gourmet 2025 porque esta edição deixou gostinho de quero mais”, diz Samir el Ghaoui.