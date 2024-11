Mostra Audiovisual de Petrópolis - Foto: Divulgação

Mostra Audiovisual de PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 27/11/2024 19:49 | Atualizado 27/11/2024 20:30

Petrópolis - A 14ª edição da Mostra Audiovisual de Petrópolis, realizada pelo EMI em Produção de Áudio e Vídeo do Colégio Dom Pedro II, a Tramas & Sonhos, a Biruta Educação Audiovisual e a Reprodutora acontece de forma presencial entre os dias 2 e 7 de dezembro. A programação vai contar com várias atividades gratuitas entre masterclass, oficinas, exibições de filmes nacionais, produções juvenis, rodas de debate e o fórum de educação e mercado audiovisual, tudo de forma gratuita.

Com a temática “Linguagens híbridas II – As interseções entre o audiovisual e outras artes”, a 14ª MAP promete movimentar o cenário cultural petropolitano e atrair não apenas os estudantes do EMIAV mas também o público jovem e adolescente da cidade e arredores, além, é claro, dos profissionais que atuam no mercado e o público em geral, que poderão curtir as atrações e conhecer um pouco mais do que se tem produzido no cenário brasileiro.

A MAP é um evento voltado para a promoção do cinema, da cultura e da educação imagética, a formação no campo audiovisual, a difusão da produção de jovens filmakers e a formação de plateias. Desde 2010 é construída a partir de um processo colaborativo envolvendo, desde sua concepção e produção, a participação de jovens realizadores, educadores e profissionais de mercado. Apresenta o audiovisual em suas mais variadas formas em diálogo com outras linguagens artísticas e campos de conhecimento, com sessões de curtas e longas-metragens entremeadas por manifestações artísticas e debates, incluindo convidados de diferentes campos.

Nesta 14ª edição, o cenário principal é o Centro Cultural Sesc Quitandinha, que receberá a maior parte da programação gratuita durante cinco dias do evento. Serão exibições de longas-metragens com a presença de convidados, exibições de curtas de jovens filmakers e de cineastas petropolitanos e do estado do Rio, além de masterclass e oficinas. O Fórum de Educadores e Profissionais do Mercado, um diálogo que vem crescendo edição após edição da MAP, este ano promete ser ainda mais potente para debater as relações entre Educação, Cultura e Cinema, uma vez que antecederá uma das sessões mais aguardadas da 14ª Mostra, a Premierè dos filmes petropolitanos realizados com incentivo da Lei Paulo Gustavo.

Fortalecendo os laços entre a educação básica e a educação superior, a unidade Bingen da Universidade Estácio de Sá oferecerá no primeiro dia, 2 de dezembro, uma oficina voltada para a Comunicação e o Cinema.

Vale destacar que a MAP é também um espaço de divulgação da produção realizada pelos alunos do curso de Ensino Médio Técnico em Produção de Áudio e Vídeo (EMI-AV), que tornam o momento de exibição de seus filmes uma oportunidade de mostrar para o público em geral toda a expertise que vêm adquirindo na escola. O curso é oferecido pela rede pública estadual de ensino e estará com inscrições abertas de forma on-line para novas turmas de 1ª série a partir do dia 14 de novembro, através do site