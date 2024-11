Hingo Hammes, prefeito eleito de Petrópolis - Foto: Divulgação

Hingo Hammes, prefeito eleito de PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 26/11/2024 16:30

Petrópolis - As equipes de transição do prefeito eleito de Petrópolis, Hingo Hammes, e do atual governo realizaram mais uma reunião para dar sequência ao planejamento e alinhamento das prioridades da próxima gestão. O encontro abordou o cronograma das secretarias municipais e a avaliação de serviços essenciais, destacando temas fundamentais para a administração da cidade.

Entre os principais assuntos discutidos estavam o calendário de pagamento da cota única do IPTU, a situação dos precatórios, o contrato de terceirização da educação, o pagamento dos servidores e a sustentabilidade financeira do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis (INPAS). Também foi analisada a prestação de serviços de coleta de lixo, com impacto direto na qualidade de vida da população e no equilíbrio ambiental da cidade.

A equipe do prefeito eleito ressaltou a necessidade de manter a coleta de lixo funcionando sem interrupções, especialmente nas áreas mais vulneráveis, para evitar o acúmulo de resíduos em pontos críticos. Também foram discutidas melhorias na coleta seletiva e na destinação final dos resíduos, reforçando o compromisso com uma gestão ambientalmente responsável.

“A coleta de lixo é um serviço essencial que afeta diretamente a saúde pública e a qualidade de vida da nossa população. Nosso objetivo é assegurar que ele funcione de maneira eficiente e, ao mesmo tempo, buscar soluções que promovam sustentabilidade e redução de custos”, afirmou a equipe de transição de Hingo Hammes.

Na área da educação, foram tratadas a continuidade das atividades nas escolas e a valorização dos profissionais, reforçando o compromisso da nova gestão com a qualidade do ensino. A equipe de transição também solicitou a renovação dos Termos de Fomento firmados com organizações sociais que atendem crianças e adolescentes nas áreas de Educação e Assistência Social, cuja vigência se encerra em 31 de dezembro.

Quanto à área financeira, além do planejamento do IPTU, foram debatidos o pagamento dos servidores e a saúde fiscal do INPAS, buscando garantir o equilíbrio das contas públicas e a segurança dos aposentados e pensionistas.

As reuniões específicas em cada secretaria continuarão nas próximas semanas para detalhar os projetos em andamento, desafios estruturais e prioridades do novo governo. A equipe de Hingo Hammes reforçou a importância da transparência nesse processo, como reflexo de um compromisso com uma administração eficiente e voltada às necessidades da população.

“O momento de transição é uma oportunidade para construir um diagnóstico detalhado da situação da prefeitura e planejar ações que gerem resultados concretos desde o primeiro dia de governo. Seguimos trabalhando com transparência e foco, sempre pensando no bem-estar dos petropolitanos”, concluiu a equipe do prefeito eleito.

A expectativa é que o processo de transição contribua para uma gestão que combine eficiência administrativa e responsabilidade social, garantindo avanços para Petrópolis nos próximos anos.