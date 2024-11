Premiação do Jeups - Foto: Divulgação/PMP

Premiação do JeupsFoto: Divulgação/PMP

Publicado 27/11/2024 19:32

Petrópolis - A cerimônia de encerramento da 60ª edição dos Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis (JEUPs) foi realizada nesta terça-feira (26), no auditório do 32º Batalhão de Infantaria Leve - Batalhão Dom Pedro II. O evento celebrou as conquistas de alunos e alunas das escolas vencedoras, com homenagens e momentos de reconhecimento.

Um dos grandes destaques deste ano foi o desempenho das escolas municipais. A Escola Municipal Dom Manoel Cintra conquistou o primeiro lugar no futsal sub-15 masculino, um marco inédito na história dos JEUPs. Já a Escola Municipal Professora Jandira Bordignon ficou com o segundo lugar na mesma categoria. No futsal feminino sub-15, a Jandira Bordignon também garantiu a segunda colocação.

No xadrez, as escolas municipais também brilharam, com quatro pódios conquistados pelas escolas Maria Campos e Jandira Bordignon. “O esporte desempenha um papel essencial na socialização dos jovens e na promoção de hábitos saudáveis. Estamos muito orgulhosos de concluir mais uma edição do JEUPs com tanto sucesso”, ressaltou o secretário de Esportes, Thiago França.