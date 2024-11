Desafio dos Chefs tem final nesta terça - Foto: Divulgação

Publicado 26/11/2024 10:24

Petrópolis - Após três intensas rodadas eliminatórias, o Desafio dos Chefs, uma das aguardadas ações do Petrópolis Gourmet 2024, chega à final. Cinco talentosos chefs garantiram seu lugar na última etapa da competição, que acontece nesta terça-feira (26), às 9h, no Senac, parceiro do evento. Os finalistas são Antônio Barcelos (Divino & Cucina), Bruno Leal (Locanda Bela Vista), Felipe Moisés (Locanda Centro Histórico), Frederico Justen (Boteco Bertone) e Pedro Kling (Brassaria Matriz). A etapa decisiva promete ser de emoção, com os participantes utilizando toda sua criatividade e técnica para impressionar o exigente júri. O grande vencedor será premiado com uma viagem de sete dias a Recife, acompanhado de um convidado, onde terá a chance de explorar o rico universo da gastronomia nordestina.

Na final, os competidores vão enfrentar um "desafio surpresa", trabalhando com ingredientes revelados apenas momentos antes da prova. Os chefs precisam mostrar habilidade e criatividade para conquistar o júri - formado pelos chefs Manoel Crisanto, Gabriel Frazão e Marcelus Fassano - que avalia critérios como sabor, apresentação, originalidade e domínio técnico.

O Desafio dos Chefs é uma das atrações mais esperadas do Petrópolis Gourmet, festival que ocupa a quinta posição entre os maiores eventos gastronômicos do Brasil. Neste ano, 43 estabelecimentos – entre bares, restaurantes, cafeterias e delicatessens – participaram do festival que contou com oficinas gratuitas e atividades interativas. Organizado pelo Petrópolis Convention & Visitors Bureau, o festival encerrado neste domingo (24) já iniciou os preparativos para a edição 2025.

Para Samir el Ghaoui, presidente do Convention & Visitors Bureau, a competição é uma vitrine para o talento local. “O Desafio dos Chefs é uma celebração da excelência gastronômica de Petrópolis, que hoje se consolida como um dos principais polos culinários do país. O alto nível dos pratos apresentados demonstra a criatividade e o compromisso dos nossos profissionais. Estamos ansiosos para assistir à grande final".

Com mais de 350 bares e restaurantes, Petrópolis se reafirma como referência no turismo gastronômico do Brasil. Múcio Maffaciolli, diretor de Gastronomia do Convention & Visitors Bureau e idealizador do desafio, reforça a importância do evento para o setor. “Esta disputa destaca o potencial dos nossos chefs e o engajamento do público mostra como a gastronomia é uma força cultural e econômica para Petrópolis. Tenho certeza de que a final será memorável e continuará elevando o nome da nossa cidade no cenário nacional".