OdontoSesc - Foto: Marcela Couri

OdontoSescFoto: Marcela Couri

Publicado 26/11/2024 08:16 | Atualizado 26/11/2024 10:18

Petrópolis - O Sesc RJ vai realizar, nesta terça-feira (26), as inscrições para atendimentos na unidade móvel OdontoSesc em Petrópolis. A unidade vai estar instalada no parque esportivo do Sesc Nogueira, onde serão oferecidos tratamentos odontológicos gratuitos à população. As senhas serão distribuídas a partir das 9h.

Serão oferecidas 500 vagas para tratamento odontológico, sendo as 145 primeiras para agendamento imediato e as 355 restantes para fila de espera, que serão chamadas tão logo ocorram as primeiras altas clínicas dos pacientes. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada (1 por pessoa), e o tratamento contempla qualquer pessoa a partir de 5 anos de idade.

Para se inscrever, o interessado deverá comparecer ao local e apresentar o RG e o CPF. No caso dos menores idade, além dos documentos do responsável legal, é necessário um documento da criança ou adolescente. Os atendimentos vão acontecer de segunda a sexta-feira. Veja os horários abaixo.

Os serviços oferecidos serão os de atenção básica, como restaurações, extrações simples, exames raios X, raspagens, limpezas, fluoretação tópica, além de atividades lúdicas de promoção à saúde.

As unidades móveis OdontoSesc são veículos de 14 metros de comprimento, 2,5 de largura e 4,5 de altura equipados para a realização de tratamentos odontológicos de atenção básica. O projeto, existente em todo Brasil, vai a regiões carentes, remotas ou com escassez da oferta desse serviço.