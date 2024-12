Comércio deve movimentar mercado de trabalho - Foto: Divulgação/CDL Petrópolis

Comércio deve movimentar mercado de trabalhoFoto: Divulgação/CDL Petrópolis

Publicado 04/12/2024 06:36

Petrópolis - Com a chegada do final do ano, o comércio e o setor de serviços no Brasil já começam a movimentar o mercado de trabalho, com a expectativa de abertura, até dezembro, de 110 mil vagas temporárias, informais, efetivas ou terceirizadas, de acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Este número representa um crescimento de quase 16 mil oportunidades em relação a 2022, quando foram estimadas 94.679 vagas. Em Petrópolis, a estimativa local da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) prevê a criação de cerca de três mil vagas temporárias para atender a demanda do comércio nas festividades de Natal e Ano Novo.

Os dados revelam que a contratação média por empresa será de dois profissionais, e a maioria dos empresários, 54%, planeja abrir vagas temporárias. O tempo médio de contratação previsto é de 2,3 meses, sendo que 26% desses trabalhadores podem ser efetivados após o período. No entanto, 51% dos empregadores afirmam que não têm intenção de efetivar funcionários temporários, e 23% ainda não definiram.

Em Petrópolis, o presidente da CDL, Claudio Mohammad, destacou que as vagas representam uma oportunidade de recuperação para o comércio local, que enfrentou um período difícil nos últimos anos. "A expectativa é que essas contratações ajudem a movimentar a economia da cidade, proporcionando oportunidades para aqueles que buscam recolocação no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, reforçando o quadro de funcionários das empresas para atender à alta demanda do final do ano."

No que diz respeito às modalidades de contratação, a pesquisa aponta que 52% dos empregadores pretendem contratar sem carteira assinada, 45% com registro formal e 20% por meio de empresas terceirizadas. Além disso, a maioria das vagas será para trabalho presencial (93%), com apenas 2% sendo para home office e 3% para o modelo híbrido. As funções mais procuradas incluem vendedores (23%), ajudantes (16%) e cabeleireiros (12%), seguidos por recepcionistas, manicures, caixas e balconistas, todos com 10% de intenção de contratação.

Claudio Mohammad também ressaltou a importância da qualificação dos candidatos. "Neste momento, é essencial que quem busca uma vaga esteja atento às exigências do mercado, que valoriza não só a experiência, mas também o atendimento ao cliente, uma característica crucial para o comércio, especialmente em períodos de alta movimentação como o final do ano."

Os benefícios oferecidos pelas empresas também se mostram atraentes: 68% pretendem conceder vale ou auxílio transporte, 57% oferecerão vale alimentação ou refeição, e 22% planejam incluir comissões ou participação nos lucros, o que pode ajudar a atrair e reter profissionais qualificados.

Com uma remuneração média de R$ 1.553,20, as vagas que estão sendo abertas representam uma oportunidade para trabalhadores de todas as idades, com destaque para aqueles em torno de 30 anos, que têm sido o perfil mais buscado pelos empregadores.

A previsão é de que, em Petrópolis, as contratações se intensifiquem a partir desta primeira semana de novembro, chegando ao ápice em dezembro, com 22% dos empresários planejando abrir vagas nesses meses, acompanhando a tendência nacional que aponta para o aumento das vendas e a necessidade de expandir o quadro de colaboradores para suprir a demanda.