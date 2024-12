Simulado realizado no Carangola - Foto: Divulgação/CBMERJ

Simulado realizado no CarangolaFoto: Divulgação/CBMERJ

Publicado 02/12/2024 20:49

Petrópolis - Na última semana, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, por meio do 15º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) de Petrópolis realizou um Simulado Operacional de Deslizamento com Vítimas, abrangendo cenários relacionados a desabamentos provocados por chuvas intensas. A operação mobilizou o efetivo extraordinário das Guarnições de Resposta ao Desastre (GRDs), reforçando a prontidão da tropa para os desafios do verão, período crítico na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro.



Participaram do treinamento militares do 15º GBM, dos destacamentos subordinados (quartéis de Três Rios, Itaipava e Areal), e do Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Telecomunicações (CSM/MTel), que assegurou a comunicação entre as equipes de socorro e o Comando e Controle Operacional (CCO). Participou também um agente da polícia técnico-científica (PRPTC) de Petrópolis, setor que é responsável pela identificação de vítimas fatais. Essa integração foi fundamental para simular uma resposta eficiente e coordenada em situações reais de desastres.



"A realização de simulados como este é essencial para mantermos nossa tropa pronta para responder com eficiência e agilidade aos desastres naturais que afetam o nosso estado, especialmente durante o período de chuvas intensas. Além de reforçar a integração entre as equipes, essas atividades nos permitem aperfeiçoar estratégias e recursos, garantindo a segurança da população e a proteção dos bens públicos e privados", enfatizou o coronel Tarciso Salles, secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ.



O exercício buscou aprimorar as capacidades técnicas, logísticas e estratégicas da Corporação, fortalecendo a atuação dos bombeiros no socorro às comunidades impactadas por desastres naturais.