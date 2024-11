Vacina contra a dengue - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 30/11/2024 10:55

Petrópolis - Neste sábado (30), Petrópolis realizará o Dia D de Combate à Dengue com a abertura de três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para vacinação contra a doença, destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. As UBSs Mosela, Morin e Retiro terão salas de imunização funcionando em horários diferenciados: UBS Mosela (9h às 15h30), UBS Morin (9h30 às 13h30) e UBS Retiro (9h às 13h). Além da vacinação, serão promovidas ações de prevenção e conscientização em diversas regiões da cidade, incluindo panfletagem e palestras. Para a vacinação, é necessário apresentar o CPF e a carteira de vacinação.

O secretário de Saúde, Ricardo Patulea, destacou a importância do engajamento da população nas ações de prevenção. “Este é um momento crucial para reforçarmos a luta contra a dengue. A vacinação é uma das principais formas de proteção, e queremos garantir que todos os jovens de 10 a 14 anos sejam imunizados. O Dia D é uma oportunidade para quem ainda não foi vacinado, além de reforçarmos as campanhas educativas em todos os cantos da cidade”, afirmou Patuléa.

Além da vacinação nas três unidades, outros 33 PSFs e UBSs estarão de portas abertas neste sábado, realizando ações e fornecendo orientações de prevenção e combate contra o mosquito.

A Secretaria de Saúde promoverá, ainda, outras atividades de prevenção e conscientização. “Durante todo o dia, teremos iniciativas de combate à dengue, com palestras e panfletagens em pontos estratégicos da cidade, como os terminais rodoviários. Nossa missão é reforçar o cuidado com os focos do mosquito e educar a população sobre como prevenir a doença”, comentou o secretário de Saúde.

O Dia D contará com uma série de atividades organizadas por diversas secretarias municipais. A Secretaria de Meio Ambiente realizará panfletagem no Parque Padre Quinha, enquanto a Secretaria de Obras instalará placas de conscientização nas obras em andamento. A Secretaria de Proteção e Defesa Civil utilizará carro de som e sirenes para divulgar mensagens de prevenção contra a dengue, além de realizar panfletagens nos terminais e distribuir sementes de crotalária. A Comdep também participará com panfletagem no Parque Cremerie e no Parque de Itaipava. Além disso, moradores da comunidade Madame Machado assistirão a uma palestra sobre coleta seletiva, às 10h, na Associação de Moradores.