Equipe que participou da ação de Novembro AzulFoto: Bruno Rodrigues

Publicado 29/11/2024 09:50

Petrópolis - O Centro de Terapia Oncológica (CTO) e o Laboratório de Corrêas encerraram com sucesso a ação realizada no último sábado, 23 de novembro, como parte da campanha Novembro Azul. A iniciativa, que contou com a parceria da Secretaria de Saúde, promoveu exames gratuitos de PSA na unidade do CTO do SUS, no Hospital Alcides Carneiro, e reuniu 130 homens preocupados com a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata.

O PSA (antígeno prostático específico) é um exame de sangue que mede a quantidade dessa proteína no sangue. Níveis elevados de PSA podem indicar alterações na próstata, como inflamações, hiperplasia benigna ou até mesmo câncer. Este exame é fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, aumentando as chances de tratamento eficaz e cura.

O aposentado, Israel Wendling Duarte, de 65 anos, foi um dos homens que fez o exame. Para ele, é uma questão de segurança. “Não tenho casos de câncer de próstata na família, mas vim pela questão de saúde. Vim muitos anos atrás, há alguns anos não vinha, mas agora vou manter atualizado. Já fiz o exame e foi tudo muito rápido. Estão de parabéns”, disse.

Oncologista do CTO, Bernardino Alves Ferreira Neto, destaca que o câncer de próstata é uma doença com bastante estigma, mas tendo o diagnóstico logo no início da doença, as chances de cura são muito grandes. “O PSA faz parte disso. É uma substância basicamente produzida pela próstata, mas também por outros lugares do organismo. Quando está aumentado, ele indica que pode ter algum problema na próstata, inclusive o câncer e deve ser sempre investigado. Essa campanha é muito importante porque traz muitos diagnósticos precoces”, afirma.

Leonardo Silveira, diretor técnico do Laboratório de Corrêas, acrescenta que os resultados do PSA auxiliam os médicos neste processo de detecção precoce do câncer de próstata. “É um papel muito importante este que desempenhamos aqui. São anos de parceria com o CTO e vemos que cada vez mais conseguimos atingir a população de Petrópolis”, disse.

Participaram da ação homens a partir dos 45 anos com histórico familiar da doença ou pertencentes a grupos de maior risco, como homens negros, além de homens acima de 50 anos, sem histórico familiar. Os exames foram realizados na unidade do CTO do SUS, localizada no Hospital Alcides Carneiro, em Corrêas.

Impacto da campanha Novembro Azul

A campanha reforça a importância da saúde masculina, especialmente diante das estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), que apontam mais de 71 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil entre 2023 e 2025. A adesão destes 130 homens demonstra que a conscientização está avançando, mas ações contínuas são necessárias para alcançar ainda mais pessoas.