Montagem do Natal Imperial 2024 - Foto: Divulgação/PMP

Montagem do Natal Imperial 2024Foto: Divulgação/PMP

Publicado 29/11/2024 09:46

Petrópolis - Nesta sexta-feira (29), começa o Natal Imperial 2024 em Petrópolis. O evento será no Palácio de Cristal, que irá contar com uma árvore de Natal de 25 metros de altura, Casa do Papai Noel e decoração com luzes. A programação vai até 5 de janeiro de 2025.

Abertura Oficial e Caravana da Coca-Cola



A cerimônia de abertura, marcada para as 19h, contará com apresentação do Coral de Petrópolis e orquestra, sob a regência do maestro Rodrigo d’Avila, que apresentarão a peça “Gloria”, de Antonio Vivaldi, com a participação do Coro Bienias e Prim. Ainda na mesma noite, a Caravana da Coca-Cola percorrerá as ruas da cidade, espalhando o espírito natalino em um percurso de 20 quilômetros. A chegada à Praça da Liberdade está prevista para as 22h20.



Programação cultural com muita música, gastronomia e esporte

O Palácio de Cristal será também um polo gastronômico, com 27 espaços dedicados a quiosques, food bikes e restaurantes. Além disso, o fim de semana de abertura contará com eventos especiais, como a 11ª edição da corrida Night Run, no sábado (30), às 21h, com largada na Praça Visconde de Mauá, e o 12º Festival de Bandas de Petrópolis, no domingo (1º), a partir das 10h, na Praça da Liberdade. Este último reunirá 13 bandas, incluindo a tradicional Banda Wolney Aguiar, que completa 67 anos de história.



Horário funcionamento Palácio de Cristal (Rua Alfredo Pachá, s/n)

Natal Imperial

De 29 de novembro de 2024 a 5 de janeiro de 2025

Segunda a quinta-feira: 12h às 22h

Sexta e sábado: 10h às 23h

Domingo: 10h às 22h

Dias 24 e 31 de dezembro: 10h às 17h

Dia 25 de dezembro e 1º de janeiro: 16h às 20h