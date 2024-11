Secretária Fernanda Curdi irá participar do encontro - Foto: Divulgação

Publicado 29/11/2024 09:53

Petrópolis - O Movimento Empresarial Petrópolis 2030 avança em sua agenda para colocar a cidade na rota do crescimento com uma reunião com a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Fernanda Curdi, na próxima sexta (29), às 10h, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Petrópolis). A conversa dará continuidade aos debates iniciados em outubro quando Curdi recebeu, na sede do órgão, no Rio, Claudio Mohammad, presidente da CDL, que capitaneia o movimento.

Em pauta, ações estratégicas para a cidade, como a criação de uma faculdade de tecnologia, a construção de um heliporto em Itaipava e a aquisição do radar meteorológico pelo estado. Outros programas em andamento, como o Segurança Presente, também fazem parte do rol de programas e projetos defendidos pelo movimento.

A expectativa para o encontro é alinhar as próximas etapas das propostas do movimento, composto por 26 entidades representativas de diversos setores produtivos da cidade, incluindo comércio, indústria, turismo e tecnologia. “Esse diálogo é um passo importante para garantir que nossas demandas sejam não só ouvidas, mas atendidas com a prioridade que merecem. Estamos otimistas com a disposição do governo Cláudio Castro em trabalhar em conjunto para transformar Petrópolis em um polo de inovação e negócios”, destaca Claudio Mohammad.

Fernanda Curdi se comprometeu a organizar reuniões temáticas mensais para aprofundar a análise e implementação dos projetos apresentados. Segundo Mohammad, a sinergia entre o movimento e o governo estadual é fundamental para viabilizar as mudanças necessárias.

“Nossa meta é colocar Petrópolis de volta no mapa do desenvolvimento e consolidar a cidade como referência em turismo e inovação até 2030. Elencamos projetos estruturais para isso, e acreditamos que com o apoio do governo não apenas do Estado, mas a gestão municipal de Hingo Hammes, que inicia em janeiro, alcançaremos nossos objetivos”, afirma Cláudio Mohammad.

O líder empresarial enfatiza o peso do movimento Petrópolis 2030 que busca reverter o esvaziamento econômico enfrentado pela cidade e posicioná-la como uma referência estratégica no estado do Rio de Janeiro. “As entidades empresariais representam 100 mil pessoas ocupadas na cidade, setores essenciais, reunidas neste movimento que quer ser um catalizador e impulsionar das ideias e dos projetos encontrando consonância com os agentes públicos de todas as esferas. É com essa premissa de colaboração que a cidade vai conseguir retomar a rota de crescimento”, frisa Claudio Mohammad.