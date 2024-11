Circula Serra Cine - Foto: Divulgação

Publicado 29/11/2024 10:00

Petrópolis - A mostra Circula Serra Cine, exibição itinerante de filmes gratuitos selecionados entre julho e setembro de 2024, chega em Petrópolis, no distrito da Posse, nos dias 29 de novembro de 2024. O Circula Serra Cine já passou pelas cidades de São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis. A iniciativa é uma produção da Kaza 8 e realização do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo.

A curadoria formada por Lilia Almeida, Mariana Rocha e Marco Aurêh selecionou seis produções em cada formato: curta-metragem, média-metragem, longa-metragem e videoclipe. Além da premiação em dinheiro, 12 obras receberam recursos para garantir a acessibilidade, como tradução em libras ou audiodescrição, a fim de promover a inclusão de todos os públicos. “A ideia é democratizar o acesso à cultura e promover a inclusão, valorizando a produção cinematográfica”, ressalta Marco Aurêh, que também é coordenador artístico da mostra.

Durante todo o circuito, as exibições dos filmes têm acessibilidade em Libra e audiodescrição, com direito a pipoca gratuita para o público durante as sessões.

Confira a programação dos filmes:

Dia 29

Local: Praça CEU Corta Rio - Posse.

18h00 - A Rir de Andressa Hazboun - em audiodescrição - classificação: livre;

18h30 - Pássaro Memória, de Leonardo Martinelli - classificação: livre;

19h00 - Cinema é Drops de Aline Castella - classificação: livre;

19h45 - Abaixando a Máquina 3 - Crônicas do Jornalismo Policial, de Guillermo Planel.

Dia 30

Local: Praça CEU Corta Rio - Posse.

10h - Oficina de criação de vídeo com celular com Bárbara Costa

Os videoclipes selecionados serão exibidos durante os intervalos das sessões.

Os interessados em participar das oficinas devem realizar inscrição através do formulário em linktr.ee/circulaserracine , as vagas são limitadas.