Gravação da série em PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 30/11/2024 12:18

Petrópolis - Os amantes da história e da cultura de Petrópolis terão a oportunidade única de conferir a exibição especial da série documental “Legado Germânico em Petrópolis” neste sábado (30) e domingo (1º), no Centro de Cultura Raul de Leoni. Os seis episódios que compõem a produção serão apresentados em sessões exclusivas às 15h, 16h e 17h.

A série, roteirizada e dirigida pelos irmãos Jane e Bruno Saglia, revela a influência da colonização alemã na construção da identidade petropolitana, explorando aspectos que vão desde a chegada das primeiras famílias de imigrantes até as tradições culturais que ainda permeiam a cidade. O público interessado deve chegar com 15 minutos de antecedência e confirmar sua presença diretamente com a equipe de produção no local.

Legado Germânico em Petrópolis é um projeto cuja inspiração partiu da iniciativa privada por meio da Kastel Hotéis, Petrópolis Convention & Visitors Bureau, SG Company Filmes e que foi abraçada pela Prefeitura e recebeu recursos do FUMTUR, com aprovação do Conselho Municipal do Turismo. A série contou com o apoio de diversas entidades e empresas da cidade, incluindo o Clube 29 de Junho, o Circuito Cervejeiro e a Associação dos Grupos Folclóricos de Petrópolis.

História e identidade alemã em foco

Ao longo de seis episódios, "Legado Germânico em Petrópolis" oferece um olhar diferenciado sobre a formação histórica, econômica e cultural da cidade, destacando o intercâmbio com a comunidade germânica. Desde a influência no desenvolvimento econômico e no turismo até a perpetuação de tradições e costumes, a série propõe uma jornada imersiva pela rica herança deixada pelos imigrantes alemães.

A produção envolveu uma ampla rede de apoiadores, como empresas do setor cervejeiro – entre elas as cervejarias Odin, Coluns, Doutor Duranz e Sampler Brew – e marcas tradicionais como a Carl Zeiss, Casa do Alemão e Katz Chocolates.

Para Bruno Saglia, o projeto vai além de uma narrativa histórica. "É uma homenagem à riqueza cultural e à importância da colonização alemã na construção de Petrópolis, explorando conexões que continuam vivas até hoje", destaca.

A exibição deste fim de semana será a única oportunidade para o público conferir todos os episódios da série de forma contínua. Uma celebração que une passado e presente, reforçando a relevância da cultura alemã no desenvolvimento da Cidade Imperial.