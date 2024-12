Oportunidades de emprego na empresa de ônibus - Foto: Divulgação/Turp Transporte

Oportunidades de emprego na empresa de ônibusFoto: Divulgação/Turp Transporte

Publicado 04/12/2024 07:17

Petrópolis - A empresa de ônibus Turp Transporte promove, nesta quarta-feira (4), mais uma edição do balcão de empregos, na sala anexa ao Terminal Centro, próximo ao fraldário. No local, a equipe de Recursos Humanos receberá os currículos, esclarecendo eventuais dúvidas dos candidatos. O atendimento acontece presencialmente pela manhã, das 9h às 12h, e também à tarde, das 13h às 17h. Todas as vagas de emprego são para contratação imediata.

Entre as vagas disponíveis, estão a de motorista, borracheiro, manobrista, eletricista, mecânico, jovem aprendiz, além de auxiliares de borracharia, serviços gerais, tráfego e almoxarifado. Os principais requisitos são: escolaridade a partir do 5º ano, disponibilidade de horário e residir em Petrópolis.

“O balcão de empregos agiliza o processo do recrutamento. Logo no primeiro momento, estreitamos a relação da empresa com os candidatos. Além disso, reforçamos no local, o compromisso com a inclusão, disponibilizando vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs)”, disse Jean Moraes, diretor da Turp Transporte.

Todo o processo de inscrição acontecerá no Terminal Centro, diretamente com os profissionais de RH da operadora. Quem passar pelo local será instruído adequadamente e concorrerá às vagas. Interessados também podem enviar currículo para o e-mail vagas@turp.com.br.