Decoração de anos anteriores - imagem meramente ilustrativa - Foto: Divulgação

Decoração de anos anteriores - imagem meramente ilustrativaFoto: Divulgação

Publicado 04/12/2024 06:42

Petrópolis - Destinado a estabelecimentos comerciais, hotéis, bares, restaurantes e residências, o concurso "Abrace o Natal" visa não apenas embelezar a cidade, mas também fortalecer o comércio e o turismo local. Com prêmios de até R$ 1.500,00, o concurso está com inscrições abertas e segue recebendo concorrentes até o dia 15 de dezembro, incentivando todos a entrar no espírito natalino.

Seis entidades se uniram para formatar o concurso: Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis (CDL), Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (Sicomércio), Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis (Acep), Feirinha de Itaipava, Sindicato de Hotéis Restaurantes Bares e Similares de Petrópolis (Sindturismo) e Petrópolis Convention & Visitors Bureau (PC&VB).Segundo Claudio Mohammad, presidente da CDL Petrópolis, o concurso é uma oportunidade de unir beleza, criatividade e negócios. “Queremos que Petrópolis brilhe neste Natal, encantando moradores e visitantes, mas também impulsionando o comércio e o turismo. A decoração é um convite para que as pessoas circulem pela cidade, descubram nossos estabelecimentos e movimentem a economia local”, afirmou.A competição abrange três categorias: Lojas Comerciais, Hotéis, Bares e Restaurantes e Residências. Em cada uma, os dois participantes mais criativos e que melhor representarem o espírito natalino serão premiados. O primeiro lugar de cada categoria receberá R$ 1.500,00 e o segundo, R$ 1.000,00.As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 15 de dezembro pelo e-mail abraceonatal2024@gmail.com, mediante envio de dados como nome, CPF ou CNPJ, endereço, telefone, comprovante de residência ou do ponto comercial, e até três fotos da fachada decorada. O regulamento completo pode ser conferido no site da CDL Petrópolis e nas páginas dos demais parceiros na iniciativa.Representantes de entidades ligadas diretamente ao Turismo, Germano Valente, presidente do SindTurismo e Samir el Ghaoui, presidente do PC&VB destacam a importância de eventos como este para o setor. “Este concurso não é apenas sobre decoração, é sobre fortalecer o turismo, valorizar nossos espaços e aquecer a economia local”, afirma Germano. “Ser acolhedora é um dos trunfos de Petrópolis e a decoração é um item importante para se entrar no clima de Natal”, destaca Samir. Eles realçam as categorias da premiação com vários setores sendo contemplados.As entidades representativas do comércio frisam a época como importante no calendário religioso e para a economia. “Essa ação, de todas as entidades juntas, fortalece nossa economia, chama a atenção para os setores produtivos e estimula a visitação em toda cidade”, diz o presidente do Sicomércio, Marcelo Fiorini. “Estamos valorizando nossa tradição natalina e fortalecendo a economia e o turismo local. Essa é uma oportunidade de fazer com que moradores e visitantes vivam a magia do Natal em cada canto da cidade, menciona Paulo Reis, presidente da ACEP. Já Sérgio G-tão disse que a Feirinha de Itaipava tem orgulho de apoiar uma ação que celebra o espírito natalino e valoriza a cidade. “Iniciativas como essa são fundamentais para fortalecer o turismo local e envolver a comunidade na magia do Natal”A avaliação das melhores decorações acontece dia 16 de dezembro, realizada por uma comissão formada por representantes das entidades empresariais idealizadores do concurso. Os resultados serão divulgados em 17 de dezembro nas redes sociais das instituições, e a entrega dos prêmios está marcada para 18 de dezembro, às 10h, na sede da CDL Petrópolis.