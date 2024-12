Guilherme Moraes (esq.) e Hingo Hammes (dir.) - Foto: Divulgação

Publicado 11/12/2024 11:27 | Atualizado 11/12/2024 11:28

Petrópolis - O prefeito eleito de Petrópolis, Hingo Hammes, anunciou nesta quarta-feira (11), o Tenente-Coronel Bombeiro Militar, Guilherme Costa de Souza Moraes, como o novo secretário de Proteção e Defesa Civil do município. Moraes assume o cargo trazendo sua ampla experiência em gestão de riscos e respostas a emergências e prevenção de desastres naturais adquirida ao longo de mais de 20 anos de atuação no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), fortalecendo assim a capacidade técnica do órgão.

Formado pela Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II, Guilherme construiu uma carreira consolidada em funções estratégicas. Ele comandou destacamentos em Itaipava e Três Rios, sendo responsável por liderar operações importantes, incluindo a tragédia de 2011. Além disso, exerceu papéis relevantes como Subdiretor do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais da Secretaria de Estado de Defesa Civil (CEMADEN-RJ), Subcomandante Administrativo e Operacional do Grupamento Operacional do Comando Geral (GOCG) e Chefe do Estado-Maior do Comando de Bombeiro de Área da Região Serrana (CBA II).

O novo secretário destacou o compromisso com a cidade. "Agradeço o espaço e confiança depositados em meu trabalho. É uma honra assumir esta missão e contribuir para a proteção da população de Petrópolis. Meu objetivo é, com base na experiência adquirida ao longo da minha trajetória, fortalecer as ações de prevenção e preparar a cidade para enfrentar os desafios climáticos com foco na redução de riscos."

“Guilherme é um profissional de excelência, com uma trajetória admirável em defesa civil. Tenho certeza de que ele trará contribuições significativas para a nossa cidade, reforçando o compromisso com a prevenção e a segurança da população. Dessa forma, fortaleceremos nossas ações preventivas e estaremos ainda mais preparados para enfrentar os desafios que a nossa cidade exige”, ressaltou o prefeito eleito.